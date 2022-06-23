Yemek Giyim Elektronik İçin Para Harcayanlara Açıklama Yapıldı! Son 3 Gün

Bir kampanya haberi daha kamuoyu ile paylaşıldı. CardFinans tarafından gerçekleştirilecek olan kampanya detayları açıklandı. 24 Haziran’a kadar CardFinans kartınız ile elektronik giyim ya da herhangi bir restoran sektöründe yapacağınız her 200 Türk Lirası ya da üzeri harcama durumunuza 10 TL toplamda 100 TL’ye varan para puan hediye avantajı duyuruldu. CardFinans tarafında gerçekleştirilecek olan kampanyanın ayrıntılarını ilgili vatandaşlara duyuran CardFinans vatandaşın CardFinans kartı ile yemek elektronik giyim gibi harcamalarına para puan hediye edeceğini duyurdu.

Cardfinans’ın Sunmuş Olduğu Kampanyanın Ayrıntıları Şunlardır

Kampanyayı duyurmuş olan CardFinans Kampanyayı 10 ile 24 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerli olduğunu ifade etti. Kampanyaya bankamız bünyesinde kayıtlı olan cep telefonunuzdan yapılmış olan harcamayı gerçekleştirmeden önce BABA yazıp 22 73’e kısa mesaj göndererek çağrı merkezimizden ya da ATM’lerimizden veya ONB mobilden kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 22 73’e kısa mesaj gönderilecek her mesaj için kullanmış olduğunuz operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden bir kısa mesaj olarak ücrete tabi tutulacaktır.

Kampanya kapsamı içinde kazanılmış olan para puanlar 31 Temmuz 2022’ye kadar kullanma hakkına sahip olacaksınız. Kampanya kapsamında kazanılmış olan parayı bir müşteri sahip olduğu farklı ONB Finansbank bireysel kredi kartları ile faydalanabilecek olup bütün bu kartlar ile toplamda en fazla 100 TL değerinde para puan kazanma hakkına sahip olacaktır.

Kredi Kartınızla Yapacağınız Harcamalara Para Puan Kazanma Şansı

Enpara.com ve Milas ve smiles QNB Finansbank kredi kartınız ile gerçekleştireceğiniz harcamalar kampanyaya dahil olmayacaktır. Kampanya kapsamında ilave kartlar ile gerçekleştirilen harcamalardan kazanılmış olan para puanlar ilave kartlara yükleme işlemi yapılacaktır. Aynı gün aynı iş yerinde gerçekleştirilen işlemlerden sadece ilki kampanya kapsamında ödül almaya hak kazanılır olacaktır. Her müşteri kampanya sadece bir kereye mahsus katılım şansı vardır.

Sadece bir kez katılım yapabilir. Alınan bütün ürünlerin iade edilmesi durumunda iade edilen ürünün miktarı ile orantılı olarak kazanılmış olan para puanlar tekrardan banka tarafından alınacaktır. Kazanılmış olan para puanlar harcanma olmuş ise alakalı tutar harcama yapılan kredi kartına para puan borcu olarak karta yansıtılacaktır. Para puan ile gerçekleştirilen harcamalar toplam satış ve ticari kullanımlar kampanyaya dahil olmayacaktır.

Kampanyaya Katılma Hakkı Nasıl?

Cardfinans’ın duyurmuş oldu kampanyaya katılmak için kampanyanın başlangıç tarihini ve bitiş tarihini takip ederek başvuruda bulunulması gerekir. Kampanya geçerlilik süresi 10 haziran ve 24 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerli olan bir kampanyadır. Kampanyaya katılım için harcama gerçekleştirmeden önce telefonunuz ile baba yazıp 22 73’e mesaj gönderme işlemi yaptıktan sonra banka tarafından çağrı merkezinden ATM’lerden ya da ONB mobil tarafından kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

22 73’e Göndermiş olduğunuz her mesaj kayıtlı olduğunuz operatörler tarafından mesaj ücretini sizden tahsil edecektir. Kampanya dahilinde kazanılmış olan para puanları 31 Temmuz 2022’ye kadar talep ettiğiniz yerde kullanım hakkını sahip olacaksınız. Bu tarihten sonra kampanyada kazanmış olduğunuz para puanı kullanma hakkınız bulunmayacaktır. Belirtilen tarihten önce para puanlarınızı ihtiyacınız doğrultusunda kullanmanız gerekir. Bir müşteri bu kampanyadan sadece bir kereye mahsus katılma durumu vardır. Bir defa katılım gösteren müşteri 2 kez katılma hakkı yoktur. Alınmış olan ürünlerin alınan yere iade edilmesi olur ise iade edilmiş olan ürünün tutarı ile aynı olarak banka tarafından verilen para puanlar tekrardan alınır. Şayet bu para puanlar harcanması söz konusu ise kredi kartına aynı oranda borç yansıtılır.