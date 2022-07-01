Yaz Dizileri Arasındaki Büyük Rekabet

Perşembe günleri ekranlara gelen 3 farklı yaz dizisinin önemli rekabeti şimdiden kendini fazlasıyla hissettirdi. Büyük rekabete seyirciler de şahitlik edecek. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile ATV’ de yayınlanan İçimizdeki Ateş dizisi iyi bir reyting ile başladı. Ceren Benderlioğlu ile Burak Sevinç’in başrollerini paylaştığı dizi de 4 genç avukatın yaşam hikâyesi anlatılıyor ve aslında dram dizisi olarak öne çıkıyor. Dizide ki dört genç avukatı, İpek Filiz Yazıcı, Gizem Arıkan, Atakan Hoşgören ve Demirhan Demircioğlu oynuyor.

Romantik Komedi Dizisi Seni Kendime Sakladım

Perşembe günleri romantik komedi dizisi olarak ekranlara gelen ve sıcak bir hikâye olan Seni Kalbime Sakladım dizisi TRT1 ekranında bu hafta ilk bölümü ile izleyici karşısına geçecek. Tam bir yaz dizisi olan yeni dizi güzel bir aşk hikâyesi ile izleyicilerin karşısına çıkacak. TRT1’in bu tarz bir yapımı daha önce yayınlamadığı için ilk kez böyle bir proje yayınlanması, seyircinin ilgisini çekti. Sevda Erginci de uzun bir aranın ardından ilk kez dram değil, farklı bir proje ile kendini gösterecek. Dizi de özellikle genç kızların sevgilisi olan Ekin Mert Daymaz ile başrolü paylaşacak.

7 Temmuz’da Duy Beni Başlıyor

Perşembe akşamları yaşanacak olan yoğun dizi rekabetine 7 Temmuz Perşembe günü itibariyle Duy Beni isimli Star TV’ de ekranlara gelecek olan yeni dizi de eklenecek. Temmuz ayınım başlaması ile birlikte, Perşembe akşamları önemli bir reyting savaşı yaşanacak.

İçimizdeki Ateş bir gençlerin ilgisini çekecek bir gençlik hikayesini anlatırken aynı zamanda hukuku baz alan bir dizi olarak dikkat çekti. Duy Beni isimli dizi de yine gençlere hitap eden bir dizi ve trajedi dolu bir hikâyeyi de anlatıyor. Bu iki dizinin dram gününün yanı sıra romantik bir aşk hikâyesi olan Seni Kalbime Sakladım dizisi farklı içeriği ile dikkat çekti.

Reytingler de hangi dizinin galip geleceği şimdiden merak edilmeye başladı. Bilindiği üzere yapımların çoğu yazım sezon finaline giriyor ve yaz Dizileri yayınlamaya başlıyor. Eğer çok iyi reytingi olan bir dizi olursa, dizi yeni sezonda da büyük ihtimalle devam ediyor. Ekranlara gelecek olan dizilerden hangisinin reyting şansını kazanacağı ise merak konusu…

İçimizdeki Ateş 23 Haziran’da Başladı

ATV’ de ekranlara gelecek olan tanıtımı verilen, Fabrika Yapım’ tarafından hazırlanan, yapımcılığını Öner Arslaner’in yaptığı ‘İçimizdeki Ateş’ dizisinin ilk bölümü 23 Haziran’da ekranlara geldi. İlk bölümü beğenilen dizinin Çekimleri bütün hızı ile devam ediyor ve yaz aylarına damga vurmak için çalışmalar yapılıyor. ‘İçimizdeki Ateş’ 23 Haziran Perşembe akşamı seyirciler ile buluştu ve tam puan aldı. Yeni bölümler büyük bir heyecanla bekleniyor

Farklı karakterleri ve bir gençlik hikâyesi olması ile öne çıkan dizi de, avukatların hayat yolculuğu anlatılıyor. Seyirciler tarafından beğenilen ‘İçimizdeki Ateş’, bircok yeni ve eski oyuncuyu da kadrosunda bir araya getirdi. Güçlü hikâyesi ile takdir topladı. Yönetmenlik koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu projenin senaryosunu Birol ve Nur Elibol başta olmak üzere çeşitli senaristler yazıyor.

Yaz döneminin gelmesi ile birlikte birçok yeni dizi de farklı kanallarda seyirciler ile buluşmaya devam ediyor. Özellikle Perşembe günleri büyük bir rekabet olacak. Üç yeni dizi yayınlanacak ve hepsinin tarzı ve hikâyeleri farklı olacak. Şimdiden bu reyting savaşını hangi dizinin kazanacağı, merak edilmeye başladı. Önümüzdeki günler de üç dizi de izleyicilerin takdirine kalacak.