Yaz Dizileri arasında Senden Daha Güzel dikkat çekti

Fox TV yaz dizileri konusunda ekrana hızlı giren kanallardan birisi. Diğer dizilerin bir kısmı sezon finali yapmadan bu yaz için planladığı diziler ekrana gelmeye başladı. İlk bölümü yayınlanan ve ilgi çeken dizilerden birisi ise Senden Daha Güzel dizisidir. Aslında dizinin ilk bölüm reytingleri beklendiği kadar yüksek değil. Ama yine de dizinin umut vadettiğini gösteren seviyelerde. Üstelik sosyal medyada da Senden Daha Güzel çok ilgi gördü. Bu durum da dizinin geleceğinin parlak olabileceğinin gösteriyor. Ayrıca diziye artı puan getiren detaylardan birisi de başrol oyuncularının uyumu.

Erkenci Kuşu Hatırlattı

Dizinin başrol oyuncuları Burak Çelik ve Cemre Baysel daha önce yer aldıkları dizilerde de beğenilen oyuncuların kimyası tutmuşa benziyor. Çünkü her ikisi de seyircilerden olumlu not aldı. Ayrıca Burak Çelik kaslı vücuduyla da dikkat çekmeyi başardı. Bu durum seyircilere Erkenci Kuş dizisini hatırlattı. Aslında bu dizinin Erkenci Kuş’u hatırlatmasının bir diğer nedeni de konuları arasındaki benzerlik. Bir de üstüne Burak Çelik dizinin ilk bölümünde sık sık kaslı vücudunu sergileyen kıyafetlerle boy gösterince izleyicilerin bir kısmı yayınlandığı zaman çok beğenilen ve yüksek reyting alan Erkenci Kuş dizisini hatırladı.

Efsun ve Kenan’ın Hikâyesi

Senden Daha Güzel dizisi başrol karakterlerinin meslekleri birbirine yakın. Cemre Baysel dermatolog olarak çalışan Efsun’u ve de Burak Çelik bir cerrah olan Kaan’ı canlandırıyor. Efsun oldukça sıradan ve mütevazi bir yaşantıya sahiptir. Ta ki yıllar önce kendisini terk eden annesi ile yeniden karşılaşana dek. Gaziantep kentinde babası ile sakin bir hayat süren Efsun’a bir gün beklenmedik bir ziyaretçi sürpriz bir haber getirecektir. Onu ve babasını küçükken terk eden annesi İstanbul’da kendisine yeni bir yaşam kurmuştur. Ayrıca kentin en ünlü estetik cerrahlarından birisidir. Ancak ölmek üzeredir ve ölüm döşeğinde sakin bir şekilde ölümü bekler. tek isteği ve vasiyeti ise kliniğini kızı Efsun’a bırakmaktır. Efsun ne kadar itiraz etse de başarısız olur ve gelip kliniğin başına yerleşmek zorunda kalır.

Yakışıklı Şoför

Efsun’a annesinin ölüm döşeğinde olduğu haberi annesinin şoförü olarak tanıtılan yakışıklı ve kaslı Kaan’dır. Mükemmel vücudu ile göz alıcı bir tip olan Kaan aslında bir cerrahtır ve annesinin kliniğinde çalışmaktadır. Aslında kliniğin tamamen kendisine kalmasını ister ve hatta Efsun’un oradan kendisini uzaklaştıracağını düşündüğü için onun gelmesinden hoşlanmaz. Ama Efsun’un annesi yani patronunun isteğine karşı çıkamaz ve onun kızını İstanbul’a getirmeye çalışır. Sonunda başarılı olur ve Efsun’la beraber maceralı bir iş arkadaşlığına geçerler. Aynı zamanda lojmanda da komşudurlar ve bir anda hayatlarını fena halde birbirinin içine geçer.

Gergin Başlangıç

Senden Daha Güzel dizisinin başlar başlamaz Erkenci Kuş’u hatırlatmasının bir nedeni de karakterlerin hızla kendilerini aynı iş yerinde bulmaları durumudur. Karşılaşmaları ve aynı iş yerinde buluşmaları gerginliğe neden olur. Üstelik daha ilk bölümde öpüşen çiftin arası daha da gerilecektir. Efsun kendisini zor durumda ve çaresiz hissettiği için hem klinikteki çalışanlara hem de Kaan’a kendisini ispatlama derdindedir. Kaan ise işini kaptırmama derdindedir.

Ancak Efsun’un sakladığı ve geçmişte bıraktığı bir sır bütün gücünün azalmasına ve moralinin çökmesine neden olur. Ama tam da umutlarının kırıldığı noktada ona yardım elini uzatacak olan yine Kaan olur. Sevimli ve romantik bir tatil dizisi arayanlar için Senden Daha Güzel bu yazın en iddialı seçeneklerinden birisi.