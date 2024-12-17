Yatırımcılar İçin Büyük Başlangıç! Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Haftaya %0,21’lik Yükselişle 10.146,61 Puanla Merhaba Dedi

Borsa İstanbul yeni haftaya nasıl başladı? Yatırımcıları heyecanlandıran yükseliş sürdü mü yoksa beklenmedik bir düşüş mü yaşandı? BIST 100 endeksi açılışta %0,21’lik bir artışla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar…

Borsa İstanbul yeni haftaya küçük artışla başladı. BIST 100 endeksi açılışta 10.146,61 puana ulaşarak %0,21’lik yükseliş gösterdi. Bu artış yatırımcıları umutlandıran bir başlangıç oldu. Endeks önceki kapanışa göre 21,15 puanlık artış sağladı ve genel olarak piyasalarda olumlu hava oluştu. Bankacılık endeksi ise %0,28 değer kazanırken holding endeksi küçük bir düşüş göstererek %0,07 geriledi. Bu piyasalarda bazı sektörlerde karışık bir durum olduğunu gösteriyor.

Tekstil ve Deri Sektöründe Önemli Artış

Borsa İstanbul’da sektörler arasında en fazla kazandıran sektör tekstil ve deri oldu. Bu sektör %0,53’lük yükselişle en çok değer kazanan sektör olarak dikkat çekti. Öte yandan, menkul kıymet yatırım ortaklığı sektöründe ise %0,44’lük düşüş yaşandı. Bu veriler yatırımcıların farklı sektörlere nasıl yöneldiği hakkında ipuçları veriyor. Genel olarak Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler arasında karışık seyir hâkim ancak bazı sektörler yükselirken diğerleri zorluk yaşıyor.

Borsa Haftayı Nasıl Kapatmıştı?

Cuma günü ise Borsa İstanbul’da alıcılı hava hakimdi ve BIST 100 endeksi günü %0,66 artışla 10.125,46 puandan tamamladı. Bu olumlu kapanış yeni haftaya daha iyimser bir bakış açısıyla başlanmasını sağladı. Ancak küresel piyasalarda durum biraz daha belirsiz. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer büyük merkez bankalarının para politikası kararları yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Bu kararlar önümüzdeki günlerde piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir.

Bu hafta yatırımcılar küresel gelişmeleri gözlemleyerek özellikle merkez bankalarının kararlarını değerlendirecek. Piyasa hareketliliği hem yerel hem de küresel ekonomik faktörlere bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor. Küresel piyasaların karışık bir seyir izlemesi yatırımcıları temkinli olmaya itiyor. Ancak Borsa İstanbul pozitif bir başlangıç yaparak yatırımcılara umut veriyor. Haftanın ilerleyen günlerinde hangi sektörlerin ön plana çıkacağı ise merakla bekleniyor.

Dünya Genelinde Borsa İyileştirmeleri

Dünya genelinde enflasyonla mücadele eden merkez bankaları sıkı para politikalarını gevşetmeye devam ederken pek çok ülkenin hedeflediği enflasyon oranlarına ulaşamaması küresel ekonomi üzerinde büyük belirsizlik yaratıyor. Merkez bankalarının bu gevşemesi piyasaları canlandırmayı hedeflese de enflasyon baskılarının tam anlamıyla sona ermemesi yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor. Bu durum küresel ekonominin istikrara kavuşması için hala yolun başında olduğumuzu gösteriyor ve piyasalar ne zaman gerçek toparlanma yaşanacağını sorguluyor.

Yurt içindeki ekonomik veriler ve küresel gelişmeler yatırımcıların radarında. Bugün Türkiye’de bütçe dengesi verisi açıklanacak ve bu verinin piyasa üzerindeki etkileri merakla bekleniyor. Bunun yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı konuşma da piyasaların yönünü etkileyebilecek bir diğer önemli gelişme. ECB’nin gelecekteki adımları özellikle Avrupa ekonomisi için kritik öneme sahiptir.