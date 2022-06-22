Yasemin Yazıcı Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? Ne Mezunu? Dizileri? Eski Sevgilisi Kim?

Onur Tuna ile yeni bir aşka yelken açan Yasemin Yazıcı kimdir?

Fox Tv’de yayınlanan başrollerinde Alperen Duymaz ve Ali Atay’ın yer aldığı Son Yaz dizisinde canlandırdığı Naz karakteri ile tanınan Yasemin Yazıcı yakışıklı oyuncu Onur Tuna ile yeni bir aşka yelken açtı.

Peki Yasemin Yazıcı kimdir? Yasemin Yazıcı kaç yaşında? Yasemin Yazıcı nereli? Yasemin Yazıcı hangi dizilerde oynadı? Yasemin Yazıcı sevgilisi kim?

Yasemin Yazıcı Kimdir?

8 Eylül 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu.

2018 yılında Londra Ekonomi Okulu Sosyal Antropoloji bölümünden mezun oldu. Dans ve vokal eğitimleri de alan Yazıcı ayrıca Dialog ve Pera Güzel Sanatlar okullarında diksiyon ve oyunculuk eğitimi aldı.

Daha sonra London Academy of Music and Dramatic Art’ta oyunculuk eğitimi almaya devam etti.

İlk kez 2021 yılında FOX Tv’de yayımlanan Son Yaz isimli dizide Naz karakterini canlandırdı. Kral Oidipus, Antigone, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Faust gibi pek çok tiyatro oyununda yer aldı.

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