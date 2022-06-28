Yasak Elma’nın Kumru’sundan İlginç Açıklamalar

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve beşinci sezon finali ile tatile giren Yasak Elma dizisi senaryosu kadar yer alan oyuncularıyla da adından söz ettirdi. Kumru karakterine hayat veren güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz’ın altıncı sezonda devam etme iması ise hayranlarını iyice heyecanlandırdı.

Farklı Rollere Açığım

Kırgın Çiçekler dizisiyle adını duyuran ve ünlenen Biran Damla Yılmaz son olarak Yasak Elma dizisinin beşinci sezonuna dahil olmuştu. Yıldız karakterinin kocası Çağatay karakterinin yasak aşkı olarak kadroya dahil olan başarılı isim Yasak Elma seyircilerine kendisini sevdirdi. Yıldız karakteri ile olan durumu düzelten Kumru karakteri artık dizinin aranan karakterleri arasına girdi. Beşinci sezon için final yapan Yasak Elma dizisinde hangi oyuncuların projeye devam edeceği de merak konusu oldu.

Yıldız karakterine hayat veren genç ve başarılı oyuncu Eda Ece’nin kesin olarak devam edeceği açıklanırken diğer oyuncularla ilgili kesin bilgi paylaşılmadı. Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz ise daha önceden sarf ettiği cümlelerle Yasak Elma’ya devam edeceği imalarında bulunmuştu. Güzel oyuncu Yasak Elma dizisinden sonraki planlarını da açıkladı. Romantik komedi ya da farklı bir tarz olarak aksiyon dizilerinden de rol alabileceğini ifade etti. Daha yolun başında olduğunu açıklayan güzel oyuncu farklı karakterlere bürünerek kendisini geliştirme yolunda adım atacağının sinyalini de hayranlarına müjde olarak verdi.

Kırgın Çiçekler dizisinde ünlenen ve başarısının ardından Baraj dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz için Yasak Elma projesi de şans oldu. Beşinci sezonunda dahil olduğu projeyi çok sevdiğini ifade eden güzel oyuncu sete gitmek için heyecanlı olduğunu da içtenlikle açıkladı. Yasak Elma dizisi yayınlanmaya başladığı günden beri birçok başrol değiştirmiş ama buna rağmen oldukça başarılı bir çizgi tutturmuş ender projeler arasındadır. Birinci sezonundan bu yana kadroda yer alan Eda Ece ve Şevval Sam’ın bu başarıdaki katkısı ise azımsanmayacak kadar fazladır.

Yasak Elma’da Oyuncu Belirsizliği Sürüyor

Altıncı sezon için Şevval Sam’ın kesin olarak kadroda yer alıp almayacağı ile ilgili daha net bir bilgi paylaşılmadı. Buna rağmen daha önceki ayrılan başrollerin yerini değişen senaryo ve oyuncular oldukça başarılı bir şekilde doldurdu. Birinci sezondan farklı bir yöne doğru iyi bir şekilde ilerleyen Yasak Elma dizisinde ayrılık rüzgârı devam ediyor. Çağatay karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Berk Oktay’ın devam etmeyeceği daha önceden açıklanmıştı. Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz ile ilgili kesin kararın henüz açıklanmadığı projenin hayranları oldukça merak içinde bir yaz tatili geçiriyor.

Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz’ın Yasak Elma belirsizliği netlik kazanmadı ama oyuncunun kafasındaki planların varlığı ortaya çıktı. Yasak Elma dizisinden sonra nasıl rollerde yer almak istediğini de açıklayan başarılı oyuncu romantik komedi dışında aksiyon ve macera dolu bir yapımda da rol alabileceğinin sinyalini yapımcılara şimdiden duyurdu. Başarılı ve rol aldığı yapımların hakkını veren Biran Damla Yılmaz için Yasak Elma’nın yerini ayrı olduğu da ifade edildi.

Yasak Elma’da kadın oyuncuların fazla olduğu biliniyor. Bu kapsamda sete gitmekten çok zevk aldığını ifade eden Biran Damla Yılmaz için Yasak Elma dizisinin beşinci sezonu çok eğlenceli geçti. Yaz tatiline giren ve sezon finalinde araba kazasının yaşandığı Yasak Elma dizisinde kimlerin devam kararı aldığı kısa zamanda açıklanması beklenen kararlardandır. Kesin olarak devam edecek ismin Eda Ece olarak açıklandığı Yasak Elma’da Şevval Sam’ın da yapımcı Fatih Aksoy tarafından ikan edildiği yönünde bazı iddialar mevcuttur.