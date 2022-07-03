Yarın sabah 09.00’da hesaplara 3900 TL yatıyor! ATM’lerden anında çekebilirsiniz

ATM’lerden anında çekebilirsiniz… Yarın sabah 09.00’da hesaplara 3900 TL yatıyor! Sosyal yardımlar özellikle ihtiyacı olan kadınlara ulaştırılması bakımından oldukça önemli oluyor. Bu yardımlar arasında çalışmayan ve sosyal güvenliği olmayan eşi vefat etmiş kadınlara verilen sosyal dayanışma yardımı bulunuyor. Kadınlara verilen bu yardımı almak isteyenlerin kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmaları gerekiyor. Bu yardımı almaya ihtiyacı olan kadınlara yardımlar ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellenerek verilmeye devam ediyor.

3900 TL Nakit Verilecek!

Kadınların eşlerinin vefat etmesi durumunda zor durumda kalmamaları için devlet tarafından verilen yardımlardan biri olan ve yılda 3900 TL olarak ödemesi yapılıyor. Bu yardıma başvuranların gerekli şartları sağlıyor olmasına dikkat ediliyor. Ev kadınlarının herhangi bir sosyal güvenliğinin bulunmaması bu yardımı almaları için gerekli şartlardan biri olarak açıklanıyor. Ayrıca bu yardım için kadının eşinin olmaması da şartlar arasında bulunuyor.

Ülkemizde çalışmayan kadın sayısı çalışanlardan kat kat fazla durumdadır. Bu çalışmayan kadınların korunması ve onlara biraz da olsun destek olunması için sosyal yardımlar yapılmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı tarafından verilen bu yardımlar yıllık 3900 TL olarak ödeniyor. Bu yardımlar karşılıksız yardımlar olarak ödenmektedir. Ülkemizde bu yardımlardan yaklaşık olarak 170 bin kadın faydalanıyor. Bu kişilere ödenen miktar ise yıllık 377 milyon TL olarak hesaplandı.

Ödemeler Nasıl Yapılacak?

Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan ve TC vatandaşı olan kadınlara verilen yardımlardan biri olan bu yardımda 2 ayda bir ödeme yapılmak şartıyla yıllık ödeme yapılmaktadır. Bu yıllık miktarın 3900 TL’ye denk geldiği belirtiliyor. Kadınların korunması ve onlara destek olunması için verilen bu yardımların başvuruları da oldukça kolay bir şekilde yapılmaktadır.

Yıllık 3900 TL yardım için il ve ilçelerde bulunan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından veriliyor. Bu yardım parasını alabilmek için başvuruda bulunan kadının öncelikle eşinin vefat etmiş olması şartı bulunuyor. Bir diğer şart ise kadının sosyal güvenliğinin bulunmaması yani çalışmıyor olması şartı bulunuyor. Bu kişiler ilgili yerlere başvurularını yaptıktan sonra PTT kartı çıkararak paralarını PTT ATM’lerinden alabiliyor.