Yarın BİM, A101, ŞOK ve Migros markete gidecekler bayram edecek! Herkese 75 lira ödenecek hemen başvurun

Herkese 75 lira ödenecek hemen başvurun… Yarın BİM, A101, ŞOK ve Migros markete gidecekler bayram edecek! Artan hayat pahalılığı her şeyi vurduğu gibi gıda ve tüketim sektörünü de vurdu. Marketlerde her şey alındığı gün için kârlı kabul ediliyor. Ertesi gün fiyatlara güncelleme gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Haliyle geçim sıkıntısı çeken vatandaşa bazı bankalarca avantajlı alışveriş fırsatları sunuluyor. Bunlardan biri Ziraat Bankasının alışveriş tutarına göre Metro marketlerle birlikte yürüttüğü kampanyadır. Ziraat Bankası kartı Bank kart ile Metro marketlerden 750 TL’ lik alışveriş yapıldığında banka kartına anında 75 TL chip para yükleniyor. Bunu bankanın vatandaşa bir katkısı olarak değerlendirebiliriz. Bu bir sonraki alışverişte 75 TL daha az ödeme yapılacağı anlamına gelmektedir. Maalesef enflasyonun yüksek seyrettiği günümüz piyasasında bu tür kampanyalar vatandaşa biraz olsun rahat nefes aldırıyor.

Kampanyadan Yararlanmak İçin Ne Yapılır

Çok basit bir işlem ile Ziraat Bankası ve Metro marketler işbirliğinden kazanılan chip paraya sahip olunabiliyor. Ziraat Bankasına kayıtlı cep telefonu numarası ile METRO yazarak 4757 ye kısa mesaj atılması yeterli. Bir başka yol da Bank kart mobilden kampanyalar bölümüne girmek. İlgili kampanyanın bulunmasıyla katıl kısmını işaretlemek yeterli olacaktır. Bu işlemler ek kartlar ile de yapılmaktadır.

Bilinmesi gereken chip para asıl kart sahibinin hesabına geçecektir. Şayet bu tür kampanyalardan yararlanmayı istiyorsanız mutlaka kampanyaya dair haberleri yakından takip etmeniz önerilmektedir. Ancak bu sayede Chip para kazanmak konusunda son derece ayrıcalıklı fırsatlara sahip olabilirsiniz. Peki, kazanmış olduğunuz paraları nasıl ve nerede kullanabilirsiniz? İşte detaylar!

Chip Para Nasıl Kullanılır?

Banka kartına yüklenen chip para alışverişin ödemesini yaparken isteğiniz doğrultusunda kullanılır. Bankanın anlaşmalı olduğu tüm mağaza market ve benzin istasyonlarında chip para kazanma imkânı vardır. Her alışverişe bir miktar chip para kart hesabına geçmektedir. Ziraat Bankası kartlarına onaylatarak işlenen chip paralar, birikip kullanıldığında alışverişin bir kısmı bedavaya gelmiş oluyor. Chip para nakit para değildir. Sisteme işlenen sanal paradır. Bankanın anlaşmalı olduğu her yerde geçen chip paralar paranın gerektiği yerlerde kart işlemleriyle kullanılmaktadır.