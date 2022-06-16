Yalnız Kurt yayından kaldırıldı mı? Yalnız Kurt 2. sezon neden yok?

ATV ekranların fenomen dizisi Yalnız Kurt yayından kaldırıldı mı? Yayınlandığı sezon reyting rekorları kıramasa da sürpriz bir şekilde sezon finali yapan Yalnız Kurt yenilenen kadrosuyla 2. sezon için sezon finali yapmıştı. Ancak gelen bilgiler değişti. Yalnız Kurt yayından kalktı mı?

Yalnız Kurt yayından mı kaldırıldı?

Son dakika olarak verilen haberde ATV’nin fenomen dizisi Yalnız Kurt yayından kaldırıldığı açıklandı. 20. bölümde sezon finali yapan dizisi ekranlarda artık olmayacak. Yalnız Kurt 2. sezonu bekleyenler artık beklemeyecek. Daha önce yapılan açıklama da değişen kadro ve senaryosuyla Yalnız Kurt 2. sezon olacağı açıklanmıştı. Ancak bugün verilen kararla Yanlız Kurt tamamen yayından kaldırıldığı öğrenildi.

Yalnız Kurt neden bitti?

ATV’nin fenomen işi Yaanlız Kurt, bazı sahnelerinde hükümet tarafında huzursuzluğa yol açtığı için bittiği öğrenildi. Özellikle Yeni Şafak ve AKP Eski milletvekili Mehmet Metiner’in açıklamaları sonrası Yalnız Kurt dizisinin kaldırıldığı öğrenildi.

Yalnız Kurt 2. sezon olacak mı?

Kadrosunda Hasan DEnizyaran, Cihan Ünal, Damla Colbay ve Murat Han gibi yıldız isimlerin yer aldığı Osman Sınav’ın ölümsüz eseri YalnızYalnız Kurt 2. sezon olmadan ekran macerasını tamamladı.

Osman Sınav aynı kaderi!

Daha önce Kurtlar Vadisi serisinde de diziyi bırakmak zorunda kalan efsane yapımcı Osman Sınav bir kez daha diziyi bitirmek zorunda kaldı.