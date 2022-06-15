Xiaomi Mi 11 Lite için 4 BİN TL babalar gibi indirim geldi! Telefonum yok alamıyorum demeyin… Xiaomi Mi 11 Lite bilindiği gibi markanın en fazla satan telefonları arasında yer alıyor. Bu anlamda vatandaşlar tarafından fiyatı en fazla araştırılan telefonlar arasında geliyor. Turkcell tarafından hayata geçirilen Turkcell Pasaj sayesinde Mi 11 Lite’ta 4 bin TL indirim yapıldı. Yeni fiyatları ise adeta dumur ediyor. Xiaomi Mi 11 Lite’ın biraz özelliklerinden bahsetmek gerekir ise, 6.55 inçlik AMOLED panelinin olduğunu görüyoruz. Ekran çözünürlüğü standardı Full HD Plus olan Mi 11 Lite, işlemci olarak ise ARM CORTEX-A78 kullanıyor. 64 Megapiksellik ana kamerası ile dikkatleri üstüne toplayan Mi 11 Lite’ın pil kapasitesi ise 4250 mAh’dir.

Xiaomi Mi 11 Lite Ekran Özellikleri

HDR

Çizilmeye Dirençli Cam

DCI-P3 Renk Uzayı

HDR10

Multi Touch

HDR10+

Çerçevesiz Tasarım

Sürekli Açık Ekran (Always-on Display)

Delta-E < 0.36

Eğimli Ekran (2.5D)

Ekran İçinde Ön Kamera

JNCD 0.32

5.000.000:1 Kontrast Oranı

10bit (8 bit+2 bit FRC) Renk Derinliği

240 Hz Screen Touch Response

500 cd/m² (nit) Parlaklık

800 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM)

Xiaomi Mi 11 Lite Kamera Özellikleri

Portre Modu (Bokeh)

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

HDR

Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü

Panorama

RAW Kayıt Yapabilme

Otomatik odaklama

Coğrafi koordinat etiketleme

Makro (Macro) Çekim (3 cm)

Perde sürati (Shutter Speed): 30 sn

Seri Çekim (Burst) Modu

Zamanlayıcı

0.7μm (1.4μm) Piksel

6 Elementli Lens

Video Kayıt Özellikleri

Dijital görüntü sabitleyici (EIS)

Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (4K)

Time-lapse (Hyperlapse)

Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

Xiaomi Mi 11 Lite Ön Kamera Özellikleri

Portre Modu

Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu

HDR

Sanal Flaş

Gesture Shot

Time-Lapse

Yapay Zeka (AI) İyileştirme

Zamanlayıcı (self-timer)

Dijital görüntü sabitleyici (EIS)

Sensörler

Jiroskop

Pusula

Yakınlık Sensörü

Ortam Işığı Sensörü

İvmeölçer

Ortam Işığı Sensörü (Arka)

Servis ve Uygulamalar

Dahili Likit Soğutma Sistemi

Ekran Yansıtma (Screen Mirroring)

Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON)

Gürültü Önleyici 2 Mikrofon

Hi-Res Audio Sertifikası

HWA (Hi-Res Wireless Audio)

Karanlık Mod (Dark Mode)

Tek Elde Kullanım Modu

Xiaomi Game Turbo

Yüz Tanımlama

Xiaomi Mi 11 Lite Fiyatları

Xiaomi Mi 11 Lite 6 GB RAM / 128 GB fiyatı: Turkcell Pasaj’da 4 bin 599 lira’dan alabilirsiniz.

Xiaomi Mi 11 Lite 6 GB RAM / 128 GB fiyatı: Turkcell Pasaj’da 7 bin 499 lira’dan alabilirsiniz.

Xiaomi Mi 11 Lite 6 GB RAM / 128 GB Mavi fiyatı: 8 bin 599 lira’dan satın alabilirsiniz.