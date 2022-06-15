Xiaomi Mi 11 Lite için 4 BİN TL babalar gibi indirim geldi! Telefonum yok alamıyorum demeyin
Xiaomi Mi 11 Lite için 4 BİN TL babalar gibi indirim geldi! Telefonum yok alamıyorum demeyin… Xiaomi Mi 11 Lite bilindiği gibi markanın en fazla satan telefonları arasında yer alıyor. Bu anlamda vatandaşlar tarafından fiyatı en fazla araştırılan telefonlar arasında geliyor. Turkcell tarafından hayata geçirilen Turkcell Pasaj sayesinde Mi 11 Lite’ta 4 bin TL indirim yapıldı. Yeni fiyatları ise adeta dumur ediyor. Xiaomi Mi 11 Lite’ın biraz özelliklerinden bahsetmek gerekir ise, 6.55 inçlik AMOLED panelinin olduğunu görüyoruz. Ekran çözünürlüğü standardı Full HD Plus olan Mi 11 Lite, işlemci olarak ise ARM CORTEX-A78 kullanıyor. 64 Megapiksellik ana kamerası ile dikkatleri üstüne toplayan Mi 11 Lite’ın pil kapasitesi ise 4250 mAh’dir.
Xiaomi Mi 11 Lite Ekran Özellikleri
HDR
Çizilmeye Dirençli Cam
DCI-P3 Renk Uzayı
HDR10
Multi Touch
HDR10+
Çerçevesiz Tasarım
Sürekli Açık Ekran (Always-on Display)
Delta-E < 0.36
Eğimli Ekran (2.5D)
Ekran İçinde Ön Kamera
JNCD 0.32
5.000.000:1 Kontrast Oranı
10bit (8 bit+2 bit FRC) Renk Derinliği
240 Hz Screen Touch Response
500 cd/m² (nit) Parlaklık
800 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM)
Xiaomi Mi 11 Lite Kamera Özellikleri
Portre Modu (Bokeh)
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
HDR
Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama
Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü
Panorama
RAW Kayıt Yapabilme
Otomatik odaklama
Coğrafi koordinat etiketleme
Makro (Macro) Çekim (3 cm)
Perde sürati (Shutter Speed): 30 sn
Seri Çekim (Burst) Modu
Zamanlayıcı
0.7μm (1.4μm) Piksel
6 Elementli Lens
Video Kayıt Özellikleri
Dijital görüntü sabitleyici (EIS)
Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (4K)
Time-lapse (Hyperlapse)
Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)
Xiaomi Mi 11 Lite Ön Kamera Özellikleri
Portre Modu
Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu
HDR
Sanal Flaş
Gesture Shot
Time-Lapse
Yapay Zeka (AI) İyileştirme
Zamanlayıcı (self-timer)
Dijital görüntü sabitleyici (EIS)
Sensörler
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
İvmeölçer
Ortam Işığı Sensörü (Arka)
Servis ve Uygulamalar
Dahili Likit Soğutma Sistemi
Ekran Yansıtma (Screen Mirroring)
Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON)
Gürültü Önleyici 2 Mikrofon
Hi-Res Audio Sertifikası
HWA (Hi-Res Wireless Audio)
Karanlık Mod (Dark Mode)
Tek Elde Kullanım Modu
Xiaomi Game Turbo
Yüz Tanımlama
Xiaomi Mi 11 Lite Fiyatları
Xiaomi Mi 11 Lite 6 GB RAM / 128 GB fiyatı: Turkcell Pasaj’da 4 bin 599 lira’dan alabilirsiniz.
Xiaomi Mi 11 Lite 6 GB RAM / 128 GB fiyatı: Turkcell Pasaj’da 7 bin 499 lira’dan alabilirsiniz.
Xiaomi Mi 11 Lite 6 GB RAM / 128 GB Mavi fiyatı: 8 bin 599 lira’dan satın alabilirsiniz.