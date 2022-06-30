WhatsApp’ın şoke eden özelliği gizli sırları deşifre edebilecek! Artık mesajlarda bu yapılıyor

Artık mesajlarda bu yapılıyor… WhatsApp’ın şoke eden özelliği gizli sırları deşifre edebilecek! Her telefonda olmazsa olmaz bir uygulama olan Whatsapp kendini sürekli yenileyen bir mesajlaşma uygulamasıdır. Kullanımı oldukça kolay olan ve gün için gerek iş gerek kişisel iletişimde pratik bir şekilde haberleşmeyi sağlayan bu uygulama kullanan kişilerin daha özgür bir şekilde kullanması için kendini güncellemektedir. İlk başta gönderilen mesajları silmeyi getiren uygulama bu seferde silinen mesajları geri alma özelliği getirmeye hazırlanmaktadır.

Her ne kadar yeni güncelleme yanlışlıkla silme işlemi yapıldığında geri döndürme imkânı verse de bazı kullanıcılar bunun kişisel güvenliği tehdit ettiğini dile getirmeye başladı ve sosyal medya üzerinden tepki göstermeye başladılar. Gelen tepkilere rağmen WhatsApp’ın bu güncellemeden vazgeçmeyeceği belirtiliyor. Güncellemenin çıkması durumunda tartışmanın boyutunun da değişeceği düşünülüyor.

Bu Özellik Çok Konuşulacak

Şu anlık bütün telefonlara gelmemiş olan silinen mesajları geri getirme özelliği tartışmaları da beraberinde getirdi. Getirilen güncellemenin ayrıntıları henüz belli olmasa da geri getirme özelliğinin gruplarda ve birebir mesajlarda kullanılabileceği ilk dedikodular arasında yer almakta. Bu durumun iletişim sorunlarına yol açabileceği ya da gönderilmek istenmeyen mesajlara ulaşma imkânı sunacağı gibi endişeler sosyal medyada oldukça fazla dile getirilmektedir. Bazı kullanıcılar ise bu özelliğin sadece benden sil seçeneği ile kullanılmasının çok daha doğru olacağını ifade etmektedir. Henüz gelmeden internette polemiklere neden olan bu güncellemenin telefonlara tanımlandıktan sonra çok daha konuşulacağı tahmin edilmektedir.

Yeni Güncelleme Şimdiden Merak Uyandırdı

Bütün telefonlara ne zaman geleceğine dair henüz bir bilgi bulunmayan yen güncelleme internette duyurulduktan sonra adeta insanları ikiye böldü. Kimi insanlar bu güncellemenin yararsız olacağı ve sorunlara yol açacağını söylerken kimi insanlar ise bu güncellemenin oldukça yararlı olacağını özellikle grup konuşmalarında, kurumsal iletişimde yapılan yanlışların düzeltilmesine büyük kolaylık sağlayacağı söylenmektedir.

Güncelleme ile ilgili henüz Whatsapp cephesinden bir açıklama gelmedi fakat her iki grupta güncellemenin detaylarını merakla beklemektedir. Test aşaması bittikten ve son kullanıcıya uygun hale geldikten sonra güncelleme ile ilgili daha fazla bilgi geleceği düşünülmektedir. Kullanıcıların bu aşamadan sonra gizlilik konusunda çok daha fazla tepki göstereceği düşünülüyor.