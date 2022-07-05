Whatsapp kullananların başı derde giriyor! Eşten, sevgiliden ayrılık nedeni oluyor! Sildiğiniz mesajlar…

Getirdiği her yeni güncellemeyle beraber dikkatleri yeniden üzerine çekmeye başlayan Whatsapp yine sosyal medyada insanları ikiye böldü. Uygulamanın gelen güncelleme ile beraber artık mesajları saklamaya başlayacağı duyuruldu. Bu özelliğin temel amacı gönderdikleri mesajları saklamayı seven insanların işini kolaylaştırmak olarak görülüyor. Fakat mesajlarını saklamak istemeyen ve düzenli olarak silmeyi tercih eden kimseler bu özellikten oldukça rahatsız oldu. Sosyal medyada bu yedekleme işlemi için tercih seçeneği getirileceği ve mesajlarını saklamak isteyen kimselere belirli periyodlarda yedekleme şansı verileceği istemeyen kimselerin ise bu seçeneği kapatabileceği de konuşulan dedikodular arasındadır. Bu konuda tam net bir bilgi olmasa da söylentisi bile insanların bu karar konusunda ikiye ayrılmasına sebep oldu.

Mesajlarınız Kayıt Altında

Mesajların kayıt altına alınması sosyal medyada oldukça tepki çekti. Oldukça yararlı olan bu özelliğin sadece mesajların saklanmasını içermeyeceği yanında ek özellikler ile geleceği de konuşulanlar arasındadır. Söylentilere göre kişiler bu özelliğe yukarı sağdaki üç noktada yer alan ayarlar seçeneğinin altında yer alan gizlilik kısmından ulaşabilecek. Kullanıcılar saklama işlemini nasıl yapacağını ve süresini buradan seçecekler. İsteyenler bu mesajların saklanma süresini sınırlı olarak belirleyebilecekler. Böylece bir süre sonra sakladıkları mesajlar silinecek. Bu ek özellik kısa süreli olarak mesajlarını tutmak isteyen kişileri oldukça sevindirmiştir. Saklama özelliği ile ilgili sosyal medyada birçok farklı bilgi bulunmaktadır.

Her Telefon Bu Özelliği Kullanamayacak

Denemeleri hala devam eden saklama özelliğinin içinde yer alan seçenekler ile ilgili detaylar sürekli yenilenmektedir. Mesaj saklama süresinin 1 gün, 1 hafta gibi farklı sürelerde seçilebileceği gelen mesajlar arasındadır. Fakat eski telefonlarda ve İphone telefon modellerinde bu yeni özelliğin çalışmayacağına dair sosyal medyada birçok dedikodu dolaşmaktadır. Android birçok telefon modelinde ise bu özelliğin güncellemeden sonra kullanılabileceği söylenmektedir.

Şu an tepkiler bulunsa da güncellemenin ardından kişilerin bu özelliği ne kadar seveceği çok daha net bir şekilde görülecektir. Ama uygulamanın uzunca bir süre insanların dilinden düşmeyeceği aşikardır. Kişisel bilgilerin saklanması konusu kişiden kişiye farklılık göstereceğinde uygulamada tartışılmaya devam edecektir.