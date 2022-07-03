WhatsApp bombayı patlattı! Yeni özellik tüm yediğiniz haltları ortaya saçıyor! Artık gizli saklı yok… Türkiye’de en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamasının başında WhatsApp uygulaması geliyor. Bu uygulama her yıl daha özgür ve güvenli bir mesajlaşma ortamı oluşturmak için çeşitli özellikler çıkarmaktadır. Çıkarılan her özellik ise aktif olduktan sonra kullanıcılara duyurulmaktadır. Ancak son çıkan özellik önceden duyuruldu. Bu özellik ise pek çok WhatsApp kullanıcısının hoşuna gitmedi. Hatta sosyal medya üzerinden çok sayıda eleştiriye maruz kaldı. Hatta çoğu WhatsApp kullanıcısı uygulamayı silerek alternatif uygulamaları kullanmaya başladı. Ancak WhatsApp kararından geri dönecek gibi durmuyor. Belli aralıklarla WhatsApp tarafından yenilikler sunulmaya ve güncellemeler gelmeye devam edecektir.

WhatsApp Yeni Özellik Nedir?

WhatsApp özel mesajlarda ya da grup mesajlarında mesaj geldiği zaman eğer mesaj gönderen kişi rehberde kayıtlı değilse profil resmi gözükmemekteydi. Ancak yeni özellik ile mesaj gönderildiği an mesaj gönderenin profil resmi görüntülenecek. Bu durumda gizliliği bir miktar hafife almaktadır. Öte yandan çoğu kişi bu özelliğin kullanım kolaylığını sağlamadığı görüşünde. Henüz özellik uygulamada aktif olmadı. Yeni özelliğe gösterilen eleştiri sayıları her geçen artmaktadır. Bu nedenle yetkililer özelliğin aktif olması konusunda karar kalmış gibi görünüyor. Aynı zamanda bu yeni özellik 2023 yılından önce aktif olmayacağı düşünülmektedir. Ancak konuyla ilgili henüz remi bir açıklama gelmiş değil.

Yeni Özellik Tüm Cihazlarda Geçerli Olacak

Profil resminin otomatik olarak görüntülendiği bu özellik hem IOS hem de Android cihazların tamamında olacak. Eski sürüm WhatsApp kullanıcıları ise güncelleme yapmadan uygulamaya erişim sağlayamayacak. Yani bu özelliğin kullanılması WhatsApp tarafından zorunlu hale getirilecek gibi gözüküyor. İlk planlandığı zaman sadece IOS cihazlarda geçerli olacağı düşünülmekteydi. Ancak Android kullanımlarının son yıllarda artması nedeniyle fikirler değişti. Öte yandan henüz son görülme ve hakkında bölümleri için gizlilik devam etmektedir. Ancak uzmanların görüşlerine göre bu özelliğe alışıldıktan sonra son görülme ve hakkında bölümlerinde de gizliliğin kaldırılacağı düşünülmekte. Bu gizliliklerin kaldırılması ile birlikte WhatsApp kullanıcılarının bir bölümünün uygulamayı kullanmaktan vazgeçecekleri düşünülüyor.