Volta VS2 Elektrikli Moped için A101’de damping yapıldı! Bu fiyata başka yerde yok! Benzin derdi de yok

Volta VS2 Elektrikli Moped için A101’de damping yapıldı! Bu fiyata başka yerde yok! Benzin derdi de yok… A101 marketler bomba ürünler satmaya devam ediyor. Bu anlamda şimdi satışa sunulan ürün araba alamayanlar için, benzin almaktan sıkılanlar için geldi. Volta VS2 Elektrikli Moped Motosiklet satışı başladı. Aldın aldın kampanyası kapsamında oldukça uygun fiyat ile satılıyor. A101 market vatandaşların dikkatini çeken ürünler satmaya devam ediyor. Aldın aldın kampanyası ile adından oldukça söz ettiren A101 market kampanya kapsamında Volta VS2 Elektrikli Moped Motosiklet satışına başladı.

Yaz ayını yaşadığımız şu günlerde motosiklet sezonu da açıldı. Trafiğe takılmadan giden ve oldukça ekonomik olan motosikletler vatandaşların tercihleri olmaya başladı. A101 kampanyası bağlamında haberimizde Volta VS2 Elektrikli Moped Motosiklet bisikletin özelliklerine baktık.

Volta VS2 Elektrikli Moped Özellikleri İlgi Çekici

3.00-10 ön ve arka lastik var

Disk ön fren, Kampana arka fren kullanılmış

Tırmanma kapasitesi:%14 civarında

VRLA Jel bataryası var

Geniş ve konforlu sele mevcut

Gelişmiş süspansiyon sistemi iyi

2 Yıl Garantisi var

60 Kilometre menzil ( Yol, hava ve sürücü koşullarına bağlı olarak menzil değişkenlik gösterebilmektedir.)

Motor Gücü : 2000 W

Batarya Kapasitesi : 72V 22Ah

Şarj Süresi : 8-10 Saat

Azami Hız : 45 km/h

93 Kilogram ağırlık ( Batarya dahil )

Volta VS2 Elektrikli Moped A101 Fiyatı

Volta VS2 Elektrikli Moped Fiyatı: 14.999,00 TL’ye satılıyor.

Editörün notu: Volta VS2 Elektrikli Moped fiyat listesi A101 market resmi internet sitesinden alınmıştır.