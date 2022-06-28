Vefat eden Cüneyt Arkın’ın yıllar sonra ortaya çıkan mektubu olay yarattı – O isme yazmış! Sonra tanımamış!
Vefat eden Cüneyt Arkın’ın yıllar sonra ortaya çıkan mektubu olay yarattı! O isme yazmış! Sonra tanımamış! Yeşilçam’ın efsane oyuncusu, Cüneyt Arkın’ın yıllar önce yazdığı mektup ölümü sonrasında ortaya çıktı. Kimse bilmiyor ama, Cüneyt Arkın’ın ilk eşi Güler Mocan ile yaptığı evlilikten bir kız çocuğu olduğu ortaya çıktı. hayatıyla alakalı pek konuşulmayı sevmeyen usta ismin Murat ve Kaan isminde oğulları dışında bir de Filiz Canlı isminde bir kızı bulunduğu ortaya döküldü.
Kızını tanımamazlıktan gelmiş
Geçtiğimiz aylarda Cüneyt Arkın’ın kızına seneler evvel yazmış bulunduğu bir mektubun meydana çıkması sosyal medyada büyük gündem oldu. Bu mektubunda annesinin Filiz’i kendine göstermediğinden bahseden ünlü oyuncu, iki aydır görmemesine karşın bin senelik bir hasret içinde bulunduğunu vurguluyordu. Fakat seneler sonra yaptığı bildirimde kızını tanımamazlıktan gelmişti.
Güler Mocan ile ayrıldıktan anında sonrasında 1 sene sonra yeni bir evlilik sağlayan efsane oyuncu, yeni eşinden iki çocuk sahibi daha oldu. Uzun seneler süresince birbiriyle görüşmeyen baba ve kız, 50 seneden uzun bir süredir ayrıydı. Hem de bir canlı yayında Cüneyt Arkın’a kızı Filiz Canlı ve torunu Defne ile ilgili soru yöneltildiğinde efsane oyuncu bu soruyu onları tanımadığı şeklinde cevaplamıştı.
Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’ın aslında bir tane de kızı varmış! 60 yıldır adı var! Cüneyt Arkın’ın ilk eşi kim?
Cüneyt Arkın kimdir?
Cüneyt Arkın Eskişehir’de doğmuştur. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963’te Halit Refiğ’in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.
1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın’ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ’in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul’a gelen Medrano Sirki’nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi.
Kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu haline geldi. Romantik filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de birçok farklı türde karaktere can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere kadar değişik türde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın’ın kariyerinde özel bir yer kaplar.
12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali’nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney’i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney’in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın’ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti. Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç’ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980’li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990’lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.
Cüneyt Arkın, binicilik ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü. Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. Cüreklibatır’ın yeni gelişen sinema oyuncusu kariyeri nedeniyle evlilik uzun sürmedi.
1968 yılında Cüneyt Arkın olarak sahne adını aldı ve bir çini fabrikası sahibi olan varlıklı bir ailenin kızı Betül Işıl ile tanıştı. İsviçre’de bir üniversite mezunu olan Işıl, o sırada uçuş görevlisi olarak çalışıyordu. Cüneyt Arkın, 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra, 1969’ta Betül (Işıl) Cüreklibatur ile nişanlandı, 1970’te evlendiler ve 1971’de boşandılar. Kısa süre sonra yeniden evlendiler ve bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu oldu. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın’ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır.[11] Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.