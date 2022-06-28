Vefat eden Cüneyt Arkın’ın yıllar sonra ortaya çıkan mektubu olay yarattı! O isme yazmış! Sonra tanımamış! Yeşilçam’ın efsane oyuncusu, Cüneyt Arkın’ın yıllar önce yazdığı mektup ölümü sonrasında ortaya çıktı. Kimse bilmiyor ama, Cüneyt Arkın’ın ilk eşi Güler Mocan ile yaptığı evlilikten bir kız çocuğu olduğu ortaya çıktı. hayatıyla alakalı pek konuşulmayı sevmeyen usta ismin Murat ve Kaan isminde oğulları dışında bir de Filiz Canlı isminde bir kızı bulunduğu ortaya döküldü.

Kızını tanımamazlıktan gelmiş

Geçtiğimiz aylarda Cüneyt Arkın’ın kızına seneler evvel yazmış bulunduğu bir mektubun meydana çıkması sosyal medyada büyük gündem oldu. Bu mektubunda annesinin Filiz’i kendine göstermediğinden bahseden ünlü oyuncu, iki aydır görmemesine karşın bin senelik bir hasret içinde bulunduğunu vurguluyordu. Fakat seneler sonra yaptığı bildirimde kızını tanımamazlıktan gelmişti.

Güler Mocan ile ayrıldıktan anında sonrasında 1 sene sonra yeni bir evlilik sağlayan efsane oyuncu, yeni eşinden iki çocuk sahibi daha oldu. Uzun seneler süresince birbiriyle görüşmeyen baba ve kız, 50 seneden uzun bir süredir ayrıydı. Hem de bir canlı yayında Cüneyt Arkın’a kızı Filiz Canlı ve torunu Defne ile ilgili soru yöneltildiğinde efsane oyuncu bu soruyu onları tanımadığı şeklinde cevaplamıştı.

Cüneyt Arkın kimdir?