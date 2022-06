Ve son dakika netleşti! O illerde 2 sene taksitle yüzlerce Hazine arazisi satışa çıktı! 180 bin TL’den başlıyor… T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bazı illerimizde hazine arazileri satışa çıkartılıyor. Tekirdağ, Edirne, Düzce ve Kocaeli illerimizde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tam 22 hazine arazini satışa çıkartıyor. Bu illerde bulunan hazine arazileri 15 Haziranda müzayede şeklinde satış işlemleri gerçekleştirilecektir. Uygun fiyat ve yüksek taksit fırsatları alıcıları mutlu eden bir haber olmuştur. Her ilde farklı ilçelerde hazine arsaları belirlenmiş ve satışa sunulmuştur. Edirne’de Merkez, Keşan ve Enez ilçelerinde belirli arsalar belinlenmiş; Kocaeli’de İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde bulunan arsalar; Tekirdağ’da Çorlu ve Ergene ilçeleri ve Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan hazine arsaları satışa sunulacaktır. Birçok yatırımcı vatandaşın arsa fiyatlarını merak etmektedir.

Arsa Fiyatları Nelerdir?

Bazı belirli günlerimizde hazine arsalarımız satışa sunulmuştur. Bu arsaların fiyatları oldukları bölge ile ve büyüklüğe göre değişkenlikler gösterecektir. Ve ayrıca bu arsalar müzayede şeklinde atılacağı için arsa fiyatlarına tam kesin ve net bilgiler bulunmamaktadır. Bu nedenden dolayı arsanın büyüklüğüne müzayede başlatılacak fiyata müzeye katılacak kişiye ve alıcıya göre arsa fiyatlarında değişkenlikler olacaktır.

Satılacak arsaların metrekareleri arasında oldukça fazla farklar bulunmaktadır. Arsa boyutları 352 metrekare ile 12.976 metrekare arasında değişiklik göstermektedir. Bu alanlar her ilde ve her arsada birbirinden farklıdır. Burada arsa tercihine dikkat etmek beraberinde önemli kazanımları getiriyor. Özellikle arsa alırken arsanın konumuna dikkat etmek her zaman önerilmektedir. Burada hükümetten destek almak için de birtakım kriterleri karşılıyor olmak gerekmektedir.

Arsa Ödemeleri Nasıl Olacak?

Farklı illerde satılan arsalar 24 ay taksit ve 25 peşinat ile alıcılara ödeme imkanları sağlamaktadır. İlk olarak satış için izmir Bornova’da bulunan Termal Otel Kardelen Salon’da arsaların satışı içim müzayede gerçekleştirilecektir. Daha sonrasında satın alan kişiler Halk Bankasının belirli IBAN numarasına para yatırma işlemini gerçekleştirerek bu işlemi tamamlamış olacaklardır. Tam bu noktada arsa ödemelerine olan ilginin son zamanlarda artış gösterdiği biliniyor.