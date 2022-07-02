Ve netleşti! Tüm borçlarınız tarih oluyor! Kredi, vergi ve fatura borçlarınız siliniyor! Son tarih uyarısı

Son tarih uyarısı… Ve netleşti! Tüm borçlarınız tarih oluyor! Kredi, vergi ve fatura borçlarınız siliniyor! Borçlar insanın hayatını zorlaştıran en büyük sorunlardan biridir. Bu sorunlara mücadele aşamasında birçok kolaylık sağlanmaktadır. Özellikle işsizliğin sebep olduğu bu sorunlarda en büyük yardımcılar ilgili kurumlar tarafından uygulanan yapılandırma işlemleridir. Borçlar yapılandırılarak gecikme faizi olmadan ödenmesi sağlanabilmektedir. Bankalar ve kurumların borçlarını ödeyemeyecek durumda olan müşterilerine yönelik yapmış olduğu düzenlemeler vardır. Düzenlemelerde müşteri odaklı bir plan ve strateji yürütülmesi hem kurum hem de müşteri açısından kolaylık sağlamaktadır. Bankalara olan kredi borçları yapılandırılarak bir süre ödemesi durdurulabilmektedir. Belli bir süre tanınan müşteri gerekli zamanda paranın denkleşmesi için çaba gösterir. Yapılandırma işleminde bu süreçte müşteri için en iyi seçenekler sunulmaktadır. Bu fırsatlar güzel değerlendirilirse borç konusunda sıkıntı yaşayanlar kolaylıkla bu borçlardan kurtulabilirler.

Kimlerin Kredi Borçları Silinecek?

Bankalara olan borçlar yapılandırma yolu ile ancak daha sonraki süreçlere aksatılabilir. Borcun kesin olarak silinmesi söz konusu değildir. Vergi borçlarının silinmesi aşamasında farklı prosedürler uygulanmaktadır. Vergi borçlarından biri olan GSS( Genel Sağlık Sigortası) borçları tamamen silinmektedir. Özel koşul ve şartları sağlayan kişilerin borçları tamamen silinmektedir.

Siz de GSS borcunuzu öğrenmek için e devletten kontrol edebilirsiniz. GSS borçlarının tamamen silinmesini sağlayan sistemde gerekli olan ilk şart öğrenci olmaktır. Öğrencilik hali devam ederken GSS borcu çıkan kişiler SGK şubelerine öğrenci belgesi ile giderek vergi borcunun tamamını sildirebilir. Öğrencilik halinde iken çıkan bu borçlar miktarı ne kadar olursa olsun silinmektedir. Fakat öğrenci olamayanlar bundan daha farklı şekilde faydalanabilir. GSS borçları ödenmediği takdirde katlanarak artar. Gelir beyanında bulunarak bu borcun katlaması durdurulabilir.

Borçların Silinmesi İçin Ne Yapmak Gerekir?

GSS borçlarının silinmesi için kişinin öğrenci belgesi ile SGK binasına kendisinin müracaat etmesi gerekir. Yapılacak müracaat ile öğrencilerin GSS borcu tamamen silinmektedir. Fakat öğrenci olmayan ama gelir testine tabi tutulmuş kişiler gelir beyanında bulunarak ücretin katlanmasını durdurabilmektir. Bu borçların silinmesi için başvurunun hemen yapılması uygun olacaktır. Böylece borcun katlanmasının önüne geçilmiş olur.