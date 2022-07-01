Ve milyonların beklediği oldu! Yarın gece yarısı büyük indirim müjdesi! 11 TL’ye kadar düşüyor

Yarın gece yarısı büyük indirim müjdesi! Ve milyonların beklediği oldu! 11 TL’ye kadar düşüyor… Büyük indirim müjdesi milyonları mest edecek. Brent petrol fiyatlarının çakılmasının ardından vatandaşların beklediği akaryakıt indirimleri peş peşe gelmeye başladı. Son 3 gündür ardı ardına indirim yapıldı fakat bu indirimler yine de yeterli bulunmadı. Şimdi yapılan indirim ise LPG fiyatlarına oldu. LPG fiyatı indirim ile birlikte 11 TL’ye kadar düşecek. Dolar kurunun düşmesi paralelinde brent petrol fiyatlarında da yaşanan düşüş sonrası ardı ardına indirimler yapılmıştı. Şimdi benzin ve dizel ardından sıra LPG’ye geldi. Sorgun postası gazetesi olarak EPGİS’ten edindiğimiz bilgiler ışığında, bu gece yarısı LPG’ye 1 TL 38 kuruş indirim yapılacak.

Yeni fiyatlara baktığımızda ise, LPG İstanbul Anadolu yakasında 12,19 TL’ye, İstanbul Avrupa yakasında 12,42 TL’ye, Ankara’da 12,44 TL’ye satılıyor. Bu gece indirim ile benzin fiyatları ise, İstanbul’da 25,17 Türk Lirası’na, Ankara’da ve İzmir’de 25,29 Türk Lirası’na inecek.

Petrol Ofisi

LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 12.19 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 12.42 TL

Ankara: 12.44 TL

İzmir: 12.13 TL

Total

LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 12.00 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 12.27 TL

Ankara: 12.34 TL

İzmir: 12.06 TL

BP

LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 12.06 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 12.41 TL

Ankara: 12.31 TL

İzmir: 12.04 TL

Shell

LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 12.40 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 12.40 TL

Ankara: 12.37 TL

İzmir: 12.27 TL

Editörün notu: LPG fiyat listesi AKARYAKIT İSTASYONLARININ resmi internet sitesinden alınmıştır.