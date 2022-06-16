Ve karar verildi! 25 bin TL, 25 bin TL ve 125 bin TL anında hesaplara yatıyor! TC kimlik ile başvurmanız yeterli

Ve karar verildi! 25 bin TL, 25 bin TL ve 125 bin TL anında hesaplara yatıyor! TC kimlik ile başvurmanız yeterli… Ülkemizin en önemli kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, yeni dönemde de birçok farklı kategori altında avantajlı kredi ve kart kampanyaları geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda nakit sıkışıklığı içerisinde olmasına rağmen kredi notu düşük olduğu için ihtiyaç kredisi kampanyalarına başvuruda bulunamayan vatandaşlar için de yeni bir ödeme hizmeti geliştirdiğini açıklayan banka, ilgili ayrıntıları paylaştı.

Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketler sergilemeleri sonucun giderek pahalılaşan gündelik hayat şartları, vatandaşların alım güçlerini düşürürken nakde olan ihtiyaçlarının da artmasına sebep oldu. Bu problemlerinin çözüme kavuşması adına bankaların kredi kampanyalarından hizmet alan vatandaşlar bir nebze olsun rahatlarken kredi notu düşük olduğu için nakit desteği alamayan vatandaşların problemleri giderek büyümeye başladı. Bu noktada devreye giren Vakıfbank, kredi notu düşük olan vatandaşlara da nakit hizmeti sunacağını müjdeledi.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Örnek Hesaplama

Vakıfbank tarafından hizmete sunulan ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanarak nakit desteği almak isteyen vatandaşlara için kredi örnek hesaplama tabloları yayınlandı.

Birinci hesaplama tablosu:

• Kredi tutarı: 25 bin TL

• Faiz oranı: Yüzde 1,91

• Vade sayısı: 36 ay

• Aylık taksit tutarı: 1.042,89 TL

İkinci hesaplama tablosu:

• Kredi tutarı: 55 bin TL

• Faiz oranı: Yüzde 1,91

• Vade sayısı: 24 ay

• Aylık taksit tutarı: 3.037,12 TL

Üçüncü hesaplama tablosu:

• Kredi tutarı: 125 bin TL

• Vade sayısı: 12 ay

• Faiz oranı: Yüzde 1,91

• Aylık taksit tutarı: 12.103,04 TL

Vakıfbank’ın İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

Vakıfbank’ın kredi notu düşük olan vatandaşlar için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanarak nakit desteği almak isteyen vatandaşların, bizzat banka şubelerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru esnasında kimlik kartının ibraz edilmesi zorunludur.