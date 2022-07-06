Ve Beklenen Oldu! RTÜK Açıkladı! Survivor All Star 2022 Kupası Nisa’dan Geri Alınıyor!

Survivor All Star 2022 yarışması bitti ancak yankıları bitmedi! Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olduğu bu senenin Survivor All Star’ı finali kimseyi memnun etmedi.

Survivor All Star yarışmasının bu sene şampiyonunun haksız bir şampiyonluk olduğu görüşü büyük bir destek aldı. Nisa’nın şampiyon olması yarışmayı izlemeyenleri bile haksız bir durum yorumlarına itti.

Elenen yarışmacılardan ünlülere ve sosyal medyada yorumlara kadar Nisa’nın şampiyonluğu hak etmediği yarışmanın adına uygun olarak değil de SMS kimin fanı fazlaysa yarışmasına dönüştürüldüğü yönündeydi.

RTÜK DE DAHİL OLDU!

Son olarak RTÜK’de olaya dahil olmuş ve Survivor All Star 2022 yarışmasına dair çok sayıda şikayet geldiğini söylemişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu kişisel Twitter hesabından “Hem gelen tepkiler hem yorumlar hem de şikayetlere bakacak olursak Survivor All Star 2022 yarışmasında yarışma sonuç aşaması veya son finale doğru uygulamaları ile yarışmayı takip edenleri pek de tatmin etmemiş durumda. Bir çok açıdan büyük bir tepki var yarışma organizasyonuna.” diye yazmıştı.

ACUN ILICALI KENDİSİYLE ÇELİŞTİ!

Sosyal medyada da yarışmanın hayranları Survivor Kupası Geri Alınsın etiketi açmıştı. Gözler Acun Ilıcalı’ya çevrilmişti. Acun Ilıcalı “Survivor yüzde 50’si ada hayatı yüzde 50’si de performanstır” diyerek eleştirileri iyice tırmandırdı. Çünkü duruma isyan edenler yarışmanın tamamen halk oylaması olduğunu söylüyor.

PEKİ BU TEPKİ NEDEN?

Survivor All Star 2022 yarışmasını Nisa Bölükbaşı kazandı. Ancak adı Survivor olan bir yarışmasının şampiyonun son etapta SMS oyları ile belirlenmesi ironi yarattı.

Nisa’nın tüm parkurlarda sakat olup son 3’e kalması ve son 2’de de SMS oylamasıyla şampiyon olması tepki topladı. Sosyal medyada “Yata yata Survivor şampiyonu olundu. Yarışmanın ismi Survivor ama şampiyon yatarak SMS fan oyları ile belirlendi. E neden o kadar insan onca parkurda ter döktü son da SMS fanları belirleyecekse. Yarışmanın ismi değiştirilsin. Kadın şampiyon yapılmak istendiyse o Nisa olmamalıydı. Canla başla Survivor yaşayan etaplarda yarışan kadın yarışmacılar vardı” yorumları yapıldı.