Vatandaşı Zor Günler mi Bekliyor? Bu Doğruysa Durum Çok Kötü

Son aylarda TÜİK vatandaşın en fazla güvenini kaybeden kurumlar arasında ilk sırada yer alıyor. Bu durumun en temel nedeni vatandaşın enflasyon altında ezilmesi ve kurumun buna bütünüyle sessiz kalması. Peki ama bu durumun en temel sebebi ne olabilir? TÜİK Başkanının bu konuda yaptığı açıklamalar nelerdir? Bu soruların cevabını sizin için araştırdık.

Mustafa Sönmez’in Yorumları Dikkat Çekiyor

Alanında uzman kabul edilen ekonomistler arasında yer alan Mustafa Sönmez TÜİK enflasyon verilerini neden düşük gösteriyor? Sorusunu detaylı bir şekilde cevaplandırdı. Sönmez’in söylediğine göre; hatırlarsanız geride bıraktığımız ay enflasyonun yüzde 5.46 arttığını ve bir sonraki ay da 7.25 puan arttığını görmüştük. Ancak bu rakam TÜİK için yarısı bile olmayacak bir rakamda kalarak sadece yüzde 2.98’de bırakılmıştı.

TÜİK neden bu şekilde açıklama yapıyor?

Sönmeze göre enflasyon oranlarda yapılan bu oynamalar kamuoyunun da dikkatinden kaçmıyor. Buna göre TÜİK nisan ortamında bir enflasyon ölçmesi yapmış olsaydı. Muhtemelen memur ve emeklilerin maaş zamlarının %100’ün üzerinde olması beklenirdi. Yalnız çok daha düşük oranda gösterilerek memur ve emeklilerin maaş zamlarının daha da aşağıda kalması sağlandı.

Aynı zamanda sert bir dille açıklamalarına devam eden Sönmez; memur ve emeklilerin maaşlarından kesilen bu oranın, onların ekmeklerinin dörtte birini çalmaktır” olarak nitelendirdi.

ENAG Verileri Çok Farklı Söylüyor

Enflasyon verileri hazırlamakla görevli bir diğer kuruluş ise ENAG! ENAG daha özel ve sahadan araştırmalar yaparak halkın gerçek enflasyonunu gözler önüne seriyor. ENAG’ın yaptığı açıklamaya göre enflasyon artışının %160.76 olduğunu da görmek mümkün oluyor. Peki ama bu arada ki fark kimin cebinden çıkıyor? Tabii ki bu aradaki farkın memur ve emeklilerin maaş farklarından çıktığını söylemekte yanlış olmayacaktır.

Son olarak hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde enflasyon sepetinde meyve ve sebzelerin isimleri ayrı ayrı paylaşılmaktan çıkarılmış ve taze meyveler – taze sebzeler olarak paylaşılmıştı. Bu durum henüz çok yeniyken yakın bir gelecekte yeniden mi fiyatlar yer değiştirecek? Sorularının da henüz cevabını bulamadığını söyleyebiliriz.

Memur ve Emekliler Ne Kadar Zam Alacak?

Sönmez’e göre memur ve emeklilerin minimum %160 zam alması gerekiyor. Yalnız TÜİK verilerini baz aldığımız zaman bu rakam ne yazık ki dörtte birinde kalıyor. Zammın netleşmesi için bir süre daha beklememiz gerekse de şu an için yüksek bir rakamın çıkması da sürpriz gibi görünüyor.

Fiyatlara Günlük Zam Geliyor Maaşlar Sabit Kalıyor

Memur ve emeklilerin yaşadığı sorunların başında da günlük zamlanan fiyatlar geliyor. Asgari ücretliler senelik zam alırken, memur ve emekliler altı aylık zam alıyor ve bu durumda alım gücünün günlük olarak düşmesine neden oluyor.

Ne Kadar Zam Bekleniyor

Mevcut enflasyon oranları göz önüne alındığında %40’lık bir zamma kesin gözüyle bakılıyor. Henüz zam konusunda net bir bilgilendirme yapılmamış olsa da bir sürpriz çıkmazsa %40’ın üzerinde bir zammın gelmesine kesin gözle bakılıyor. Bizim aldığımız duyumlara göre bu zammın %45 – %50 arasında olmasının planladığı konuşuluyor. Eğer bu şekilde bir zam gelirse maaşların artışı yükselirken enflasyon karşısındaki alım gücü de gözle görülür bir şekilde düşmeye devama edecek.

Maaş Zammı Tek Çözüm Değil

Uzmanlar alım gücünün eşitlenmesi konusunda tek çözümün maaşları artırmak olmadığının altını çiziyor. Alım gücünün yükselmesi ve refah seviyesinin normalleşmesi için fiyatları yükselen ürünlerin de artışlarının düşmesi gerekli görülüyor. Günümüz ekonomik düzeninde böyle bir durumun en azından şimdilik pek mümkün olmadığını da belirtmek gerekiyor.