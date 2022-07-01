Vatandaşa Müjdeli Haber! TOKİ Kampanyası Ağustos Ayından İtibaren Başlıyor

Günümüz ekonomik şartlarında bireylerin daha kolay bir şekilde konut alabilmesine olanak sağlayan TOKi’ dir. Günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı, kuruluş amacı konut üretimi olan bir kuruluştur. Taksitlendirme imkânı sağlayarak vatandaşın konut sahibi olmasını amaçlayan kurumlardan biri olan TOKİ, yeni konut kampanyası ile şimdiden çok konuşuluyor!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan yeni konut kampanyası ile ilgili bilgi verdi. Vatandaşın alım gücü ölçütünde yeni bir sosyal konut kampanyası ile gündemde olacaklarını belirten Bulut, bu haberi ile şimdiden vatandaşın yüzünü

güldürmeyi başardı.

Ekonomik Krizlere ve Küresel Salgınlara Rağmen Hedefler Gerçekleştirildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri kısaca KİT komisyonunda TOKİ Kurumuna ait 2019-2020 bilanço ve sonuç hesaplamaları sağlandı. Tarım köy projeleri, yurtdışı projeleri, kentsel dönüşüm projesi, sosyal konut projeleri ve afet sonrası konut üretim projeleri gerçekleştirildi. Ayrıca millet bahçesi gibi pek çok projenin hayata geçirilmesi ile birlikte dünya üzerinde örnek niteliğinde konut projeleri ortaya çıkarıldı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, tüm ekonomik krizler ve pandemiye karşın, konut projelerinin en iyi şekilde hayata geçirildiğini bildirdi.

TOKİ ile Mahalle Sıcaklığını Yaşayabilmek Mümkün

Müstakil ev tarzını benimseyen ve sıcak, samimi bir ortam hedeflenerek mahalle tarzının öne çıkarıldığını vurgulayan Ömer Bulut, hem tasarım anlamında hem de teknik anlamda konut projelerinin her geçen gün daha da çok geliştirildiğinin altını çizdi. Gerçekleştirdikleri konut projelerinde iklim duyarlılığı, sürdürülebilirlik konusuna itina gösterildiğini de ekleyen Bulut, ekolojik nitelikler barındıran yapı malzemeleri tercih ettiklerini belirtti.

TOKİ 70 Bin Kişiye İstihdam Sağlıyor

TOKİ sayesinde pek çok kişi sorunsuzca ev sahibi olma şansı elde ediyor. Konut ihale sayıları her geçen yıl daha da fazla artış göstermekte. 2020 ile 2021 yılları arasındaki sürede 1 yıl içerisindeki toplam 50.000 konut sayısını 100.000 konuta çıkardıklarını belirten Bulut, aynı zamanda hâlihazırda devam etmekte olan inşaatlarda tam 70.000 kişiye iş istihdamı sağlandığını da belirtti.

TOKİ, piyasanın konut fiyatlarına bakmaksızın, vatandaşın daha kolay bir şekilde konut alabilmesine olanak sağlayarak, %20 ile %30 arasında indirimler sağlayarak sadece 510 peşinat karşılığında vatandaşı ev sahibi yapabilmeye olanak sağlamaktadır. 120 aydan 240 aya kadar taksitlendirmeler ile konut sahibi olabilen vatandaş ise bu durumdan oldukça hoşnut görünüyor. Her dönem çeşitli kampanyalara imza atan TOKİ, ağustos ayından itibaren yeni bir kampanyaya daha

imza atacak.

179 Bin Konut Dönüştürüldü

Afet sonrası destek amaçlı oluşturulan konutlar ile de sık sık gündeme gelen TOKİ, sel, yangın, deprem gibi doğal afet sonucunda mağdur olan vatandaşların barınma ihtiyaçlarına destek olmak içinde büyük çaba gösteriyor. 2022 yılsonuna kadar afet sonrası yapılan konutların tamamının teslim edileceğini ifade eden Bulut, halen 73.000 konutunda yapımının devam ettiğini aktardı.

TOKİ ile Konut Sahibi Olabilmek Çok Kolay!

Düzenli olarak artış gösteren enflasyon neticesinde vatandaşın alım gücü azaldığı için konut sahibi olabilmek neredeyse bir hayale dönüştü. TOKİ, var olan bu durumdan kaynaklı olarak vatandaşın alım gücünü baz alarak yeni bir kampanyaya imza atıyor. Ağustos 2022’de gerçekleştirilecek olan sosyal konut kampanyası ile birlikte yine binlerce konut üretimi sağlanacaktır. Vatandaşın taksitli bir şekilde ev sahibi olabilmesine olanak sağlayan TOKİ ile konut sahibi olabilmek artık çok kolay. Ağustos ayını sabırsızlıkla bekleyen vatandaş şimdiden peşinatlarını hazırlamaya başladı.