Vakit Kaybetmeden e-Devlet Şifreniz İle Giriş Yapıp Kontrol Edin! 2354 TL Hesaplara Yatırıldı

Yüzbinlerce bireyin hesaplarına paralar yatırılmış bulunuyor. Para mı bekleyenler Banka hesaplarını e-devlet şifresi ile kontrol edebilir. Devlet Dar gelirli olan ailelere evde bakım maaşı ödemesi gerçekleştiriyor. Belirtilen koşulları kapsamında evinde hasta yardımı muhtaç olan kişilere Bakanlara her ay ödeme destek amaçlı gerçekleşecek. Evde bakım maaşı ödemeleri e-devlet üzerinden veya mesaj yolu ile öğrenilmesi mümkündür. Evde bakım maaşı başvuru talebinde bulunmak ise e-devlet ‘ten gerçekleşecek.

2022 Evde Bakım Maaş Miktarı Ne Kadar Oldu

2022 senesi Ocak ve Temmuz dönemi için evde bakım yardımı ödemesi yapılan 2354 TL olarak belirlendi. Evde bakıma muhtaç yaşlı kişilere bakan bireylere destek amaçlı verilen 2354 TL para bakan kişilerin hesaplarına yatırıldı. 2022 evde bakım maaş oranı olarak 2354 TL şeklinde belirlenmiş oldu.

Evde Bakım Maaşı Alan Kişilerin Hesaplarına Para Ne Zaman Yatacak?

Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 30’u arasında hesaplarda yatırılmış olacak. Evde bakım maaşının yatıp yatmadığı hakkında sorgulama işlemini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın e-devlet kapısında bulunan sayfası üzerinden görüntülenen evde bakım maaşı ödeme bilgileri hakkında detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de mesaj ile maaş hakkında sorgulama gerçekleştirebilirsiniz. Sistemde Maaş almaya hak kazanmış olarak kayıtlı olan vatandaşlar şifreleri ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile sorgulama işlemi yapabilir.

Evde Bakım Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Evde bakım aylığı ödemeleri her ayın 15’i ile 30’u arasında yapılıyor. E-devlet üzerinden hesaplarda yatırılıp yatırılmadığı sorgulanabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti numarası ve e-devlet şifresi kullanımı yapılarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama yazmış olan butona tıklama işlemi yapılır. Daha sonra açılmış olan sayfada maaş ödemesi ile alakalı ayrıntılar çıkacaktır. Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama özelliği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesini alt kısmında bütün Detaylara ayrıntılı bir şekilde ulaşılabilir.

Mesaj Yolu İle Sorgulama Nasıl Yapılır?

Evde bakım aylığı almış olan vatandaşlar sorgulama yapmak için telefonların mesaj özelliğini de kullanarak öğrenebilecekleri ayrı bir kısımdır. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile maaş alanlar cep telefonları mesaj bölümüne Bakiye yazıp 47 47’ye mesaj atarak hesabındaki bakiye takibini gerçekleştirebilirler. Mesaj göndermeniz durumunda bir mesaj ücreti operatörünüz tarafından tahsili yapılacaktır.

Evde Bakım Maaşı Alabilmek İçin Yüzde Kaç Engelli Olanlara Verilir

Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu yetkili hastanelerden alınacak olan engelli sağlık Kurulu raporunda hastanın Engel oranı en az %50 ve Ağır engelli ibaresi evet olarak işaretlenmiş olması aranan koşullar arasındadır. Evde bakım maaşı almaya hak kazanmış olduğu durumlar belirtilen koşullarda ise maaş alınmaya devam edilir. Evde bakım maaşı sağlık raporunda ağır engellilik ibaresinin kalkması dahilinde maaş kesintiye uğrayacaktır.

Engelli maaşının alınmasının devamı için engelli raporunun üzerinde Ağır engelli ibaresinin aktif bir şekilde işaretlenmiş olması gerekir. Bu durumu tersi düşünüldüğü zaman yani hasta da ağır engellilik ibaresinin durumu giderildiğinde alınmış olan maaş kesintiye uğrayacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Evde hasta yaşlı bakıma muhtaç olan bireylerin bakımını üstlenmiş olan kişilere destek amaçlı her ay ödenmiş olan evde bakım maaşı şartların oluşması durumunda tüm hasta bakanların başvuru yaparak alabilecekleri bir destektir. Bu maaşı alabilmeleri için bakmış oldukları hasta bireyin %50 engellilik raporu ile beraber o raporun üzerinde ağır engelli ibaresi bölümünün evet olarak işaretlenmiş olması gereklidir.