Vakıfbank, Mercedes ve Mini Cooper marka araç satışı yapıyor: Fiyatlar açıklandı! Otomobil almak isteyenlerin artık uğrak noktası bankalar oldu. Bunun nedeni ise bankaların piyasaya göre fiyatları daha uygun tutması. Bu anlamda Vakıfbank satış ekranı üzerinden Mercedes ve Mini Cooper ilanı oldukça ilgi çekti. Vakıfbank oldukça uygun fiyatlı otomobil satışı yapıyor. Banka tarafından satışa konulan araçları almak isteyenlerin ise teklif vermesi lazım.

Vakıfbank, Mercedes ve Mini Cooper marka araç satış ilanları

Bu araçları nasıl alırım?

Otomobiller Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden ilana çıkıyor. Buradan araç almaya karar verirseniz eğer, otomobilleri gidip bulundukları otoparkta görmenizi tavsiye ederiz. Bu anlamda internet sitesinde aracın durumu hakkında bilgi verilmez. Otomobil bağlamında sorulabilecek diğer sorular için internet sitesinde aracın yanına irtibat telefonları vardır.

Satışa sunulan arabalar için teklif vermeniz halinde istenecek bazı belgeler mevcuttur. Satışa sunulan arabalara teklif vermek için en yakın Vakıfbank şubesine gitmeniz gerekir. Vakıfbank şubesine aracın satış rakamı üzerinden yüzde 3 teminat yatırmanız lazımdır.

İŞTE VAKIFBANK OTOMOBİL ALMA BAŞVURU LİNKİ