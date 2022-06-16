Uzun kuyruklar oluştu! Fiat Fiorino’da 40 yılda bir olacak kampanya! Şuan satın al, 12 ay sonra ödemeye başla… Fiat markası herkesin bildiği gibi ülkemizde en fazla satan modellerin üreticisi konumdadır. Bu anlamda her zaman yapılmayan bir kampanya ile vatandaşların önüne çıkıldı. İş yapmak için ticari araba almak isteyen kişiler tercihlerini Fiat Fiorino’dan tarafa kullanıyorlar. Bunun nedeni ise uygun fiyatlı olması yapılan kampanyaların oldukça cazip olmasıdır.

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