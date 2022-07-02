Üst üste darbeler! Sigaraya bir zam daha! En pahalısı 48 TL oldu! İşte 2 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları

Üst üste darbeler! Sigaraya bir zam daha! En pahalısı 48 TL oldu! İşte 2 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları… Asgari ücrete yapılan zamlar sonrasında gözler sigara zammına çevrilmişti. Bu anlamda sigara zammı gecikmedi ve yapıldı. Tiryakiler ise isyan etti. Öte yandan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından JTİ grubu sigaralara 2 TL’lik bir daha zam yaklaştığını duyurdu.

2022 yılının başından beri 10 TL artış oldu

Sigaraya yapılan bu zam ile beraber toplamda 2022 yılı başından beri sigara fiyatlarında 10 TL artış oldu. Gelen zam henüz amacıyla JTİ grubuna geldi. Öteki markalara da zam gelmesi bekleniyor.

İşte zamlı güncel sigara fiyatları

Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları