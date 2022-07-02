Üst üste darbeler! Sigaraya bir zam daha! En pahalısı 48 TL oldu! İşte 2 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları
Üst üste darbeler! Sigaraya bir zam daha! En pahalısı 48 TL oldu! İşte 2 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları… Asgari ücrete yapılan zamlar sonrasında gözler sigara zammına çevrilmişti. Bu anlamda sigara zammı gecikmedi ve yapıldı. Tiryakiler ise isyan etti. Öte yandan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından JTİ grubu sigaralara 2 TL’lik bir daha zam yaklaştığını duyurdu.
2022 yılının başından beri 10 TL artış oldu
Sigaraya yapılan bu zam ile beraber toplamda 2022 yılı başından beri sigara fiyatlarında 10 TL artış oldu. Gelen zam henüz amacıyla JTİ grubuna geldi. Öteki markalara da zam gelmesi bekleniyor.
İşte zamlı güncel sigara fiyatları
Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları
Bianca: 27,00 TL’den satılıyor
Marlboro Edge: 27,00 TL’den satılıyor
Marlboro Touch: 28,00 TL’den satılıyor
Samsun: 24,00 TL’den satılıyor
Maltepe: 24,00 TL’den satılıyor
Winston: 27 TL’den satılıyor
Camel: 26 TL’den satılıyor
West (Navy, Grey, White) 23,50 TL’den satılıyor
Viceroy: 24,00 TL’den satılıyor
Pall Mall: 24,00 TL’den satılıyor
Parliament: 29,50 TL’den satılıyor
L&M: 25,50 TL’den satılıyor
Muratti: 27,00 TL’den satılıyor
Muratti BLU: 26,00 TL’den satılıyor
Lark: 26,00 TL’den satılıyor
Chesterfield: 25,50 TL’den satılıyor
Winston Slender: 26 TL’den satılıyor
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL’den satılıyor
Imperial Classic Red 26,00 TL’den satılıyor
LD: 25,5 TL’den satılıyor
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL’den satılıyor
Marlboro Roll 50: 27,00 TL’den satılıyor
Marlboro: 29,00 TL’den satılıyor
Kent Slims: 27 TL’den satılıyor