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Üst üste darbeler! Sigaraya bir zam daha! En pahalısı 48 TL oldu! İşte 2 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları

enes usta2 saat önceSon güncelleme: 2 Temmuz 2022

Üst üste darbeler! Sigaraya bir zam daha! En pahalısı 48 TL oldu! İşte 2 Temmuz Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları… Asgari ücrete yapılan zamlar sonrasında gözler sigara zammına çevrilmişti. Bu anlamda sigara zammı gecikmedi ve yapıldı. Tiryakiler ise isyan etti. Öte yandan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından JTİ grubu sigaralara 2 TL’lik bir daha zam yaklaştığını duyurdu.

2022 yılının başından beri 10 TL artış oldu 

Sigaraya yapılan bu zam ile beraber toplamda 2022 yılı başından beri sigara fiyatlarında 10 TL artış oldu. Gelen zam henüz amacıyla JTİ grubuna geldi. Öteki markalara da zam gelmesi bekleniyor.

İşte zamlı güncel sigara fiyatları 

 

Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca: 27,00 TL’den satılıyor

Marlboro Edge: 27,00 TL’den satılıyor

Marlboro Touch: 28,00 TL’den satılıyor

Samsun: 24,00 TL’den satılıyor

Maltepe: 24,00 TL’den satılıyor

Winston: 27 TL’den satılıyor

Camel: 26 TL’den satılıyor

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL’den satılıyor

Viceroy: 24,00 TL’den satılıyor

Pall Mall: 24,00 TL’den satılıyor

Parliament: 29,50 TL’den satılıyor

L&M: 25,50 TL’den satılıyor

Muratti: 27,00 TL’den satılıyor

Muratti BLU: 26,00 TL’den satılıyor

Lark: 26,00 TL’den satılıyor

Chesterfield: 25,50 TL’den satılıyor

Winston Slender: 26 TL’den satılıyor

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL’den satılıyor

Imperial Classic Red 26,00 TL’den satılıyor

LD: 25,5 TL’den satılıyor

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL’den satılıyor

Marlboro Roll 50: 27,00 TL’den satılıyor

Marlboro: 29,00 TL’den satılıyor

Kent Slims: 27 TL’den satılıyor

enes usta2 saat önceSon güncelleme: 2 Temmuz 2022
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