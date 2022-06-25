Ünlü Oyuncu ve Sunucu İlker Ayrık Yaza Büyük Yeniliklerle Giriş Yapıyor

Birçok projede yer alan her bulunduğu yerde büyük değerler katan İlker Ayrık karakteri ve sempatik yapısı ile sevilen ünlü oyuncular içerisindedir. Sunucu ve oyuncu olarak birçok alanda maharetini konuşturan oyuncu yenilerde çiftçiliğe merak saldı. Toprağın verdiği nimetlerden faydalanmak isteyen İlker ayrık kendi alanında tarım ürünleri yetiştirmek için denemelerde bulunuyor.

Karakteri ve olağanüstü yeteneği ile bulunduğu sinema filmleri, diziler ve sunuculukta gösterdiği yeteneği ile herkesin hayran olduğu genç programcılar arasındadır. Yer aldığı tüm senaryolarda üstün başarı sağlayan İlker Ayrık hiç bilmediği bir sektöre adım attı. Daha önce hiç deneyimi olamamasına rağmen çiftçiliğe de merak saldı. Sebze yetiştirmeye çalışan İlker ayrık sıcak dönemlerde olabilen domates, biber gibi ürünleri yetiştirmek için denemeler yapmaya başladı.

Başarılı Sunucu ve Oyuncunun Hedefleri

Yıllardır hem kış hem de yaz olarak hep ekranlarda olan İlker Ayrık bu yaz da ekranlarda olabileceğini belirtti. Her geçen gün daha fazla şeylere merak salarak yapmaya çalışan ünlü oyuncu pandemi öncesinde çekmiş olduğu Müstakbel Damat isimli filmi ekranlara geleceğini de söyledi. Tüm seride başrolde olan Çakallarla Dans 6 serisinin de çekimlerinin başlayacağını belirtti. Planları içerisinde TV programı olduğunu belirten İlker Ayrık ekranların en çok izlenenleri projesinde yine ön sırada olacağının da sinyalini verdi. Ayrıca ekimini yaptığı biber ve domateslerin kaç günde yetişeceğini belirten oyuncu en kısa sürede biberlerinin olacağını domateslerin ise biraz daha fazla vakti olduğunu da ifade etti.

İlker Ayrık sebze yetiştirmenin çok fazla huzur verdiğini ve daha eğlenceli zamanlar geçirdiğini belirtti kendine edindiği yeni mesleğinin asıl mesleği olan oyunculuk ve sunuculuğunu etkilemediğini ve son hızla asıl mesleğini yaptığını da ifade etti. Yaz sezonunda çekimleri başlanacak olan Çakallarla Dans filmindeki tüm kadro tekrar bir araya gelerek seriye yeni bölüm ekleneceğini gece gündüz sette olacağını ekranlarda da yeni programı ile bulunacağını da belirtti.

İlker Ayrık Kimdir?

İlker ayrık oyuncu, tiyatrocu, yönetmen ve sunucu olarak bilinen Türk sanatçılarındandır. Balıkesir 1979 yılında dünyaya gelen İlker Ayrık Sanem Ayrık ile evlidir. 2 çocuk babası olan ayrık bir çok projede ustalıkla oyunculuğunu sergilemektedir. Müjdat gezen tiyatrosunda eğitimini tamamlayan ilker ayrık eğitimini başarı ile tamamlamasının ardından ilk olarak tiyatro sahnelerinde kendini göstermeye başlamıştır. Çakallarla Dans filminin ardından yapışık kardeşler ve yanlış anlama filmleri ile sinemaya adım atmıştır.

Geniş aile, reklam filmleri ve dizilerde sürdürdüğü performansı ve karakteri ile kariyerinde hızlı yükselmesini sağlayan yarışma programıdır. Özel bir kanalda ben bilmem eşim bilir adlı yarışmada daha fazla hayran kitlesine ulaşan İlker Ayrık yaparsın aşkım ve çarkıfelek gibi yarışmalarda da profesyonel programcılar arasına girmiştir.

İlker Ayrık’ ın rol aldığı filmler oldukça fazla izlenme almaktadır. Çakallarla dans serisi, memlekette demokrasi var, yapışık kardeşler, kedi özledi, yanlış anlama, müstakbel damat gibi filmlerde başrol oyuncusu olarak yer alan oyuncu tiyatro olarak da bir çok kez sahnelerde bulunmuştur. Ana karakter olarak yer aldığı diziler arasında geniş aile ve eskiyi anlatan Seksenler dizisin dede oldukça başarılı bir oyunculuk sergilemiştir.

İlker Ayrık’ ın her bulunduğu projede üstün bir rol oluşturan Ayrık temposundan hiçbir şey kaybetmiyor. Yeni çekeceği sinema filmi ve TV programının konusunun ne olduğu hayranları tarafından merakla beklenmektedir. Kendini devamlı yenileyebilen karakteri ile çiftçilikte de üstün bir başarıya ulaşabileceğine inanan İlker Ayrık çalışkanlığı ile herkes tarafından örnek bir oyuncu olarak bilinmektedir.