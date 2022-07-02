Umut Evirgen Serenay Sarıkaya Aşkı Resmileşti!

Magazin dünyasının reklam olmak isteyen ünlülerin uğrak noktası Gizli Kalsın’ın sahibi ve aynı zamanda yönetmen Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya aşkı resmileşti!

Magazin dünyasının tüm güzel ünlü kadınları ile sevgili olmayı başaran Umut Evirgen son olarak ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikteydi.

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı resmileşerek sosyal medya paylaşımları başladı.

Dün özellikle Fi dizisi sonrası yıldızlaşma sürecine giren Serenay Sarıkaya’nın doğum gününde sevgilisi Umut Evirgen’den sürpriz bir hamle geldi.

Umut Evirgen sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın doğum gününü Instagram hesabından beraber fotoğraflarının post atarak kutladı ve “İyi ki doğdun birtanem” diye yazdı. Sosyal medyada hayranlar bu posta “Serenay’ı resmen harcamış” yorumları yapılarak Evirgen’in Serenay Sarıkaya’nın kötü bir fotoğrafını koyduğunu ima etti.

Umut Evirgen daha önce Tuba Büyüküstün ile ilişki yaşarken magazincilerin üzerine yürümesiyle gündem olmuştu. Umut Evrigen’in sevgili olduğu isimler arasında Tuba Büyüküstün’ün yanı sıra Melisa Şenolsun da vardı.

Ünlü isimlerle olan dostluğu ile tanınan işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen şimdilerde yıldız oyuncu Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisiyle gündemde.