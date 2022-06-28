Ulaş Tuna Astepe Barbaroslar’da Kalmak İçin Şart Koştu!

Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümü mezunlarından biri olan ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe, son projesi olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi ile son zamanların en çok konuşulan isim oldu. Daha önce de başarılı projelere imza atmış olan ünlü oyuncu son projesi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı ile büyük ses getirdi. Barboroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin birinci sezonunun sonuna gelinmesinin ardından dizinin hayran kitlesi bir hayli üzgün görünüyor.

Dizinin izleyici kitlesinin üzgün olmasının nedeni ise, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi yayın hayatına başlamadan önce oldukça yüksek beklentiler oluşması sağlanmış, fakat ilk sezon başladığında yaşanan kırılmalarında katkıları ile sezon bitimine yaklaşırken izleyici diziye olan ilgisini zamanla kaybetmiştir.

Engin Altan Düzyatan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisine Veda Etti

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı projesi ile ilgili moral bozan bir haberde Engin Altan Düzyatan’ın diziden ayrıldığı haberi oldu. Engin Altan Düzyatan’ın ardından Caner Topçu ve Pelin Akil’in de diziye veda etmesi gibi ayrılık haberleri Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi izleyicilerini bir hayli üzdü. Bunun üzerine dizi ile ilgili yeni hamleler gelmeye başladı. Yeni sezon için yeniden hareketlenmenin başlatıldığı ve dizinin yeniden ayağa kalkması için çabalandığı biliniyor.

Ulaş Tuna Astepe Diziye Devam Edecek mi?

Gerek senaryoda yapılan değişiklikler gerekse oyuncu kadrosunda bir değişim gerçekleştirmek zorunda kalınması kafalarda yeni soru işareti oluşturuyor. Ulaş Tuna Astepe’nin yeni sezonda proje de yer alıp yer almayacağı, Astepe hayranları tarafından merak ediliyor. Henüz Ulaş Tuna Astepe’nin Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı projesinden ayrılacağına dair bir bilgi yer almıyor. Var olan değişiklikler ve oyuncu kadrosunun değişimi gibi durumların meydana gelmesi Astepe’ninde dizideki varlığının sorgulanmasına neden oldu. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yeni sezonunda Hızır Reis rolünü canlandıran Ulaş Tuna Astepe’nin karakteri üzerine gidilmesinin planlandığı bilinmekte.

Ulaş Tuna Astepe’nin Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisine Devam Etmek İçin Bir Şartı Var

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldıktan sonra kafaları kurcalayan ilk sorulardan bir Ulaş Tuna Astepe’nin diziye devam edip etmeyeceği oldu. Hayranları tarafından ilgiyle izlenen Ulaş Tuna Astepe Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisine vedaa edecek mi merak ediliyor.

Projeden birçok ünlü ismin ayrılması ve oyuncu kadrosunun değişmesi durumu dizi için yapılacak olan değişimin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Dizi için gerçekleştirilecek olan bu dönüşüm sürecinden dolayı Ulaş Tuna Astepe Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde kalmak için bir şartı olduğunu dile getirdi.

Ulaş Tuna Astepe’nin Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizinde Kalma Şartı

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde meydana gelen değişimler, oyuncu kadrosunun değişikliği gibi durumlar dizinin geleceğini büyük oranda etkilediğinden Ulaş Tuna Astepe’nin diziye devam etmek için bir şartı olduğu belirtildi. Bu şart ise oldukça doğal karşılanabilecek türden. Senaryo konusunda ciddi bir eksiklik söz konusu olduğundan dolayı, Ulaş Tuna Astepe, yeni sezonun senaryosunu görmek istediğini ifade etti. İkinci sezonun senaryosuna göre kararını bildirecek olan Ulaş Tuna Astepe’nin ise dizi de kalıp kalmayacağı merak konusu. İkinci sezon itibari ile senarist değişikliğine gidecek olan dizisinin yeni senaristinin Zülküf Yücel olacağı biliniyor. Oldukça etkili senaristlerden biri olan Zülküf Yücel’in senaryoya şekil verecek olması ise Barbaros Akdeniz’in Kılıcı dizisi için oldukça büyük bir şans. Proje ile ilgili düzenlemelerin zamanında yapılması kolay olmasa da dizinin yeni sezona etkili bir giriş yapacağı düşünülüyor.