Uçak Seyahatlerinde Taksit Dönemi Başlıyor

Ziraat Bankası Bankkartı cebinde ve cüzdanında taşıyanlar için son seyahat kampanyası açıklandı. Havayolu sektöründe Bankkart üye işyerlerinde Bankkartın kredi kartı özelliğini kullanarak 2-6 taksitli işlemlerde +3 taksit yapabileceksiniz! Etkinliğin detayları Bankkart’ın resmi internet sitesinde şu şekilde duyurulmaktadır:

Uçak Seyahatlerinde Kampanya

2-6 taksitle yapacağınız bilet alışverişinize +3 Taksit eklenecek ve ödemenizi havayolu işletmeli üye işyeri satış ofislerimiz, web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden yapacaksınız. Kampanya sadece hava yolu fiziksel ve sanal POS üzerinden taksitli işlemler için geçerlidir. Kampanyadan Bankkart kredi kartı kullanan bireysel ve kurumsal müşteriler yararlanabilecek. Bankkart ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler kampanyamıza dahil değildir. + taksitli bilet taleplerinizi gişe ve çağrı merkezi kanallarından satış temsilcilerine hatırlatmanızda fayda var. Aktif işleminiz ile ilgili detaylar slip üzerinde yer alacak ve seçilen + taksit koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Toplam taksit sayısı, ilgili sektör kanunlarının öngördüğü taksit sayısını aşamaz.

Taksit Sınırı Düşüyor

Havayolu, seyahat acentesi ve yurt dışı konaklama ile ilgili harcamaların taksit süresi BDDK kararı ile 6 aydan 3 aya indirilmiştir. Bankacılık Denetleme Başkanlığı (BDDK), havayolları, seyahat acenteleri ve yurt dışı konaklama ile ilgili harcamalar için taksit süresini altı aydan üç aya indirme kararı aldı.

BDDK açıklamasında şu ifade yer alıyor:

“Bankacılık Düzenleme Komisyonu’nun 1 Ekim 2020 tarih ve 8792 sayılı kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliği’nin 26. maddesinin 7. fıkrası hükümlerine göre kredi kartı taksitli havayolları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yurtdışı seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili harcamaların altı aydan üç aya indirilmesine karar veren 1 Mart tarih ve 8198 sayılı karar kapsamında duyuruldu.

Taksit Sayıları Artırılıyor

Seyahat profesyonelleri ve havayolları, Bankacılık Denetleme Başkanlığı’nın (BDDK) havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içi kredi kartı harcamalarında taksit limitini 9’dan 12 aya çıkaracağını açıkladı. İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Halil Korkmaz, kararın sektöre %20 ek etki yaratacağını söylerken, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, taksit artışının taksit artışına neden olacağını söyledi. Endüstri dinamizm ve dinamizm getiriyor. Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, kararın havayolunu çok olumlu etkileyeceğini belirterek, “Kararın havayolu sektörüne %7-8 ek etki yapacağını düşünüyorum” dedi.

Bankacılık Denetleme Başkanlığı (BDDK), iki dairenin ana temsilcilerine göre, hava yolu ve konaklama ile ilgili yurt içi kredi kartı harcamalarında dokuz aydan 12 aya kadar olan taksit limitini artırdı. Sektör temsilcileri, kredi kartı taksit sayısındaki artıştan memnun olduklarını söyledi. Türkiye Otel İşletmecileri Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, “Kredi kartı taksitlerinin artırılması çok olumlu bir karar. Daha önce taksit kısıtlaması vardı, bunun artması sektöre canlılık ve dinamizm getirecek. Kararı verecek. Etkisini yakında göreceğiz. Turizm sektörü de iyi gidiyor” dedi.

İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Halil Korkmaz, kredi kartı taksit sayısının artmasının ülkenin kültür hazinesi olan kente büyük etkisi olacağını belirterek, Bu ziyafetten sonra devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle iç turizmin de sunulmasının milletimizin kültür ve kültür hazinelerini gezmek için farklı bir imkân sağlayacağını düşünüyorum. Alınan kararların ülkemizin gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu şehirlerin ekonomilerini daha geniş bir kitleye ulaştırarak, “Bu karar doping etkisi yapacak” dedi.

İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Halil Korkmaz, “Mevcut durumda kredi kartı taksitlerindeki artışın sektöre yüzde 20 civarında bir etkisi olabileceğini düşünüyorum” dedi. Önümüzdeki sonbahar ve kış mevsimlerinin farklı etkileri olacak. Kurban Bayramı’nda kredi kartı taksit sayısının artırılmasının da en az %20-25 etkisi olacak.