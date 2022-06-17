Üç Kuruş dizisinin efsanesi Uraz Kaygılaroğlu’na büyük tepki, erkek adam yapar mı? İşin aslı başka! Onun için yapmış… Üç kuruş dizisiyle fenomen hale gelen başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu geçen hafta bir

televizyon programına konuk olarak katıldı. Oyuncunun yayın esnasında tırnaklarının siyah

ojeli olması hem yayında hem de sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu yayında tırnakları ile ilgili yönetilen sorulara ise cevap vermedi. Birçok hayranı ise sosyal medya üzerinden oyuncuya tırnakları ile ilgili sorular yöneltti. Ancak merak edilen sorunun cevabını hayranları da alamadı. Televizyon programından yaklaşık 3 gün sonra

oyunun tırnaklarının neden ojeli olduğu ortaya çıktı.

Siyah Oje Çocuğunun İsteğiymiş!

Sosyal medyada 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Uraz Kaygılaroğlu, yapılan sert eleştiriler

ve baskılar sonucu geçte olsa konuyla ilgili hayranlarını bilgilendirdi. Yaptığı açıklamada çoğu

kişi ojelerin tarzım olduğu söylemiş ya da yeni bir proje olacağı ile ilgili yorumlarda

bulunmuş. Ancak bunların hiçbiri değil. Bu sadece Ada’nın minik bir isteği şeklinde

açıklamalarda bulundu. Bilmeyenler için Ada, başarılı oyuncunun kızı. Hayranları bu açıklamaların ardından

oyuncudan kızı ile paylaşım yapmasını ve daha net açıklama yapmasını talep ediyor. Şu an

için Uraz Kaygılaroğlu henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak ilerleyen günlerde açıklama

yapması beklenmekte.

Uraz Kaygılaroğlu’dan Yeni Proje mi Gelecek?

Siyah oje açıklamasının ardından fenomen oyuncu sürprizler herkese iyi gelebilir tarzında bir

açıklama yaptı. Sevenleri bu paylaşımı yeni bir proje olarak değerlendirdi. Hatta siyah oje

olayıyla bir alakası olabileceği ve kızı Ada ile bir projede yer alması bile hayranları tarafından

sıklıkla gündeme getirildi. Ancak şu an için devam ettiği dizi ile ilgili sözleşmesi resmi olarak

bilinmekte.

Oyuncunun yeni bir proje ile ekranların karşısına çıkması tahmin edilmiyor. Bu konu ile ilgili

de resmi bir açıklama yapmayan ünlü oyuncunun hayranlarını bilgilendirmesi için konuya

açıklık getirmesi bekleniyor. Tüm bu bilgiler ışığında yeni projelerin neler olacağına dair

henüz bir netlik de oluşmuş değil. Ancak bu konuda an itibariyle etkili bir düzeyde merak da

karşımıza çıkıyor!