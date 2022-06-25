Hangi ilçeler il olacak? Yeni iller hangileri? Türkiye’deki il sayısı 100’e mi çıkacak? Türkiye’deki il sayısı 100’e mi çıkacak? Sorusu sosyal medyada gündem oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Türkiye’deki il sayısının 100’e çıkarılacağını açıklayınca yer yerinden oynadı. Sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasında şuan 81 olan il sayısının 100’e çıkacağı oldu. Bu anlamda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Türkiye’deki il sayısı 100’e çıkacağını sabah saatlerinde açıklamıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz tekrar açıklama yaptı

Bugün Ahlat’ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında “İl sayısı 100’e çıkarılacak”şeklinde yanlış yansıtılmıştır.Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysaki konuşmamda;”Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkarılması halinde Ahlat’ın bunların arasında yer alacağı”temennisidir.

İşte il olacağı iddia edilen ilçeler

1 Çorlu (Tekirdağ)

2 Alanya (Antalya)

3 Şebinkarahisar (Giresun)

4 Beypazarı (Ankara)

5 Manavgat (Antalya)

6 Şereflikoçhisar (Ankara)

7 Bandırma (Balıkesir)

8 Anamur (Mersin)

9 Akhisar (Manisa)

10 Develi (Kayseri)

11 Elbistan (Kahramanmaraş)

12 Edremit (Balıkesir)

13 Turhal (Tokat)

14 Zile (Tokat)

15 Niksar (Tokat)

16 Polatlı (Ankara)

17 Ereğli (Zonguldak)

18 Erciş (Van)

19 Gebze (Kocaeli)

Türkiye’de daha önce il olmuş ilçeler

Hatay (1939)

Adıyaman (1954)

50 – Nevşehir (1954)

54 – Sakarya (1954)

68 – Aksaray (1989)

69 – Bayburt (1989)

70 – Karaman (1989)

71 – Kırıkkale (1989)

72 – Batman (1990)

73 – Şırnak (1990)

74 – Bartın (1991)

75 – Ardahan (1992)

76 – Iğdır (1992)

77 – Yalova (1994)

78 – Karabük (1995)

79 – Kilis (1995)

80 – Osmaniye (1996)

81 – Düzce (1999)