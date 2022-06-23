Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına Göre 6500 TL Ödeme Hesaplara Yattı

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına 6500 TL ödeme işlemi gerçekleşti. 19 yaş üzerinin almış olduğu bu ödemeyi alabilmek için ne şekilde başvuru yapılabilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzerinden hesaplara 6.500 TL’ye kadar ödeme almak isteyen bireylere Yapı Kredi Bankası ve Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi veriliyor. Bu kampanyada ödemeler internet bankacılığı üzerinden ve mobil uygulama üzerinden gerçekleşecek. Sizler de T.C kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapabilir ve daha sonra 6.500 TL onay alıp almadığınızı öğrenme imkânınız vardır. 2 bankanın başlatmış olduğu bu kredi kampanyası kapsamına katılarak 36 ay vadede olarak 6500 TL kredi alma şansını yakalayabilirsiniz.

Finansbank ve Yapı Kredi Bankası’ndan Yapılmış Olan Duyuru

QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası kendi resmi internet siteleri üzerinden yapmış oldukları duyuru dikkat çekti. Banka kredi puanı 1500 lira üzerinde yer alan vatandaşların kimlik numaraları üzerinden gelir belgesiz olarak kredi onayı alacakları bu kampanyaya mesaj ile başvuru gerçekleştirerek de faydalanılabilecek.

Finansbank Üzerinden Mesaj ile Kredi Başvurusu Ne Şekilde Yapılır?

QNB Finansbank özel bankalar arasında en pratik hızlı ve kolay bir şekilde kredi imkânı sağlamış olan bankalar arasında ilk başta geliyor. QNB Finansbank üzerinden vatandaş ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyor ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj göndererek ihtiyaç kredisi kullanabilir. Onaylanmış olan tutar ise 36 ay vadeye kadar hemen hesabınıza geçebilir. QNB mobil uygulaması üzerinden kendi hesabınıza yatırabileceğiniz 6500 TL ödemelerde ilk olarak taksit ödemesinin 90 gün ileri tarihe erteleme yapma imkânı da banka tarafından sizlere sunulur.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzerinden 6500 TL’ye kadar nakit ödeme alma talebinde olan vatandaşlara Yapı Kredi Bankası’ da hızlı bir şekilde hareket edip bu işlemi yaparak kredi imkânı sunabiliyor. Cep telefonunuzun mesaj bölümüne tıklayarak bireysel yazan bir boşluk bırakarak işleme başlayın. Daha sonra ve kimlik numaranızı yazın daha sonra yine bir boşluk bırakın aylık gelirinizi ekrana yazarak 44 11 numarasına gönderilmiş olduğunuz mesajın akabinde banka sizlere hemen 5 dakika içinde Kredi sonucunu mesaj yoluyla iletecektir.

Kredi Başvurusunu Yaparken Gelir Belgesine Gerek Var mı?

Gelir belgesi olarak düşük limitlerde kredi onayı verebilecek olan Yapı Kredi Bankası uygun olan faiz oranları ile kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeye ulaşan işlem yapabiliyor. Yapı Kredi Bankası şubelerinden Yapı Kredi Bankası müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapılır. Yapılması gereken form doldurma işlemi yapılarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı üzerinde kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzun sonucu aynı gün içinde öğrenerek ihtiyaç kredisini kullanabilirsiniz.

İhtiyaç kredisine ihtiyaç duyan 19 yaş ve üzeri olan vatandaşlar bankalar tarafından verilecek olan 6500 TL ödeme alabilecek. Bankaların sunmuş olduğu kampanyaya katılım için bankaların talep ettiği şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzerinden gerçekleştirilecek. Kredi başvurusu bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapıldığı esnada 5 dakika sonrası onaylanıp onaylanmadığına dair size yanıt gelecektir. Bu krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar daha detaylı bilgi alabilmek için Finansbank ya da Yapı Kredi Bankası şubelerine uğrayıp kampanyanın detaylarını öğrendikten sonra bu krediden faydalanabilir.