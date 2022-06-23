Türk Kızlarını Ekonomik Krizde Seks İşçiliğine Teşvik Eden Yayın Tartışma Yarattı!

Sosyal medya platformu Twitter’da yine toplumu basit ama tehlikeli propagandalarla tweetler atılmaya devam ediliyor.

Twitter’da Deutsche Welle öncülüğünde kurulan +90 isimli YouTube kanalının paylaşımı tartışma yarattı!

Kanalda yayınlanan bir seks işçiliği belgeselindeki sözler ve paylaşımdaki yazı Twitter’da kullanıcıları ikiye böldü. Tartışma yaratan +90 tweetindeki ifadeler tepki çekti.

Tweetteki “Yasemin bir seks işçisi ve işini seviyor” başlıklı ifade gündem yarattı.

SEKS İŞÇİLİĞİNE TEŞVİK!

Ekonomik krizle boğuşan Türkiye’de atılan bir tweet genç kızları seks işçiliğine teşvik mi ediyor tartışması başlatıldı.

Twitter’da kullanıcılar “Türkiye ekonomik krizle boğuşurken insanları seks işçisi olmaya teşvik eden ve aşağılayan bu paylaşıma tepki gösterin” diyerek kanala eleştirilerde bulundu.

SKANDAL YENİ İFADELER!

Gündem olan videonun aslına 2 ay önce yani 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlandığı öğrenildi. Videonun ilk yayınlanmasındaki açıklamada “Türkiye’de seks işçiliği yasal, mevzuatla düzenlenmiş. Ancak iki seks işçisi yan yana geldiği anda biri diğerini pazarlamaktan ceza alıyor.” ifadeleri ile paylaşılmıştı.

Ancak dün yapılan resmi Twitter hesabından paylaşımda +90 adlı hesabın ifadeleri tepki çekti.

EKONOMİK KRİZLE BOĞUŞAN GENÇLER…

Kanalın Twitter paylaşımında “Yasemin bir seks işçisi ve işini seviyor. ‘Üniversite bitirdim, sanatçı oldum ama onlarda seks işçiliğinde olduğum kadar iyi değilim’ diyor. Seks işçiliği yapmasının bir diğer sebebi ise: Hızlı para.” ifadeleri kullanıldı.

Bu ifadeler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kullanıcılar “Bu nedir resmen seks işçiliği propagandası yapılıyor! Gençler zaten işsiz her şey ateş pahası yaşamıyor özendirdikleri teşvik ettikleri şeye bakın” “Türk kadınlarını yıllardır iğrenç şekilde baktıkları ekonomik krizle boğuşan Ukrayna yapmaya çalışıyorlar” yorumları yapıldı.