TÜRK – İŞ Yüzde 24,37’lik Zamların Diğer Aylardaki Sözleşmelere Uygulanmasını İstiyor

TÜRK – İŞ Başkanlar Kurulu, çalışma hayatındaki sorunları ele almak için toplandı. Toplan ardından 24,73’lük zammın tüm toplu iş sözleşmelerine uygulanması istendi. Haberin detayları..

TÜRK – İŞ Başkanlar Kurulu, Kamu Çerçeve Protokolü ile ocak ayı başlayan toplu iş sözleşmelerindeki yüzde 24,73’lük zammın diğer aylarda başlayacak olan sözleşmeler içinde geçerli olmasını istedi.

TÜRK – İŞ Başkanlar Kurulu Genel Başkan Ergün Atalay himayesinde Konfederasyon genel merkezinde toplantı yapıldı. Çalışma hayatının güncel konularının ele alındığı bu toplantının ardından bir bildiri yayınlandı.

TÜRK – İŞ: Yüzde 24,73’lük Zam Ocak Ayı Dışındaki Sözleşmeler İçinde Geçerli Olmalı

Yayınlanan bildiride, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında imzalanmış olan toplu iş sözleşmeleri için yürürlük sürelerinin farklı aylarda başladığı ve enflasyondan kaynaklanan 6 aylık ücret zamlarında farklılıkların oluştuğu belirtilerek bu durumun ücret dengesini ve iş barışını kötü olarak etkilediği vurgulandı.

Ocak ayı başlangıçlı olan toplu iş sözleşmelerindeki yüzde 24,73’lük zammın diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanması için anlaşma imzalanması gerektiği yazılan bildiride şu ifadelere de yer verildi;

“ücretlerin vergilendirilmesi için mevcut tarife ve artan oranlar çalışanların mağdur olmasına neden olmaktadır. Vergi dilimlerinin düşük olması ve sonrasında tarife aralığı içeriisnde dar olması nedeni ile işçilerin eline geçen net tutarın ve satın alma gücünün azalmasına, refah oranının düşmesine neden olmaktadır. Bu sistem çalışanlar için adil değildir. Az kazananlardan az, çok kazananlardan çok vergi alınması gerekir.

Vergi sisteminin 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu için yapılan görüşmelerinde gelir adaleti dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi isteğimizdir. Bu isteğimiz Meclis’in öncelikli gündemleri arasında olmalıdır.”

Genel Başkan Yardımcıları Eylem Yapılması İçin Toplantı Yapacak

Yayınlanan bildiride enflasyon rakamlarına göre oluşan zam oranları henüz maaşlara ve ücretlere yansıtılmamışken doğalgaz ve elektrik fiyatına yüzde 38 oranında zam yapıldığını belirtilerek şunlarda ifade edildi;

“Açıklanan enflasyon değerlerine göre halkın yaşadığı fiyat artışları arasındaki uçurumun bir an önce gerekli düzenlemeler ile sona ermesi isteklerimiz arasındadır. Bu kapsamda TÜRK – İŞ Genel Başkan Yardımcıları önümüzdeki haftalarda bölgelere giderek bölgedeki ve illerdeki tüm şube başkanları ve il temsilcileri ile ortak toplantı yapacaktır. Ardından eylem planı ve yol haritası halk ile paylaşılacaktır.”

TÜİK’in Halka Açıkladığı Rakamları Gerçekçi Bulmuyoruz

TÜRK – İŞ başkanı toplantıda sözlerine şu şekilde devam etti: “TÜİK’in açıkladığı rakamları gerçekçi bulmuyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Geçmiş zamanlarda kamuda ücretler yüksekti, normal bir ücret alınıyordu. Günümüzde ise kamu en düşük duruma geldi. Ancak özel sektördeki patronların kazandıkları paralar ve karlar ortada. Buna rağmen 10 yıllık ya da 20 yıllık bir çalışana 10 – 15 bin lirayı çok görüyorlar. Bunlar bizleri köle zannediyorlar. Bu konu ile ilgili üzerimize ne düşüyorsa yapmak zorundayız.” İfadelerini kullandı. Ardından şu şekilde devam etti:

“ Bizim üçümüzün de işçi meselelerinde ya da emekçi meselelerinde toplanma mecburiyetimiz var. Ülkede seçim oldu toplum kanaatini belli etti. Bir sene sonra başka şekilde belli edecek. Türk halkı akıllı bir toplumdur ve nerede ne yapacağını iyi bilir. Kemeri sık, faizi arttır, vergiyi yükselt, bahşişten nasıl vergi alırsın onun oluruna bak. Böyle bir yetki, bundan önceki Maliye Bakanı’na versen o da aynısını yapardı. Bizim üstümüzden ellerini çeksinler. 17 bin TL’nin ekonomiyi düzeltme ile ilgilisi bir alakası yok. Bir yerde ekonomik kriz yaşanıyorsa, orada huzur yoktur.”