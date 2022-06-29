Türk Hava Yolları 1.000 kabin memuru alımı başvuru şartları nedir? İşte THY kabin memuru alımı ekranı… Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamaya göre Türk hava yolları 100 kabin memuru alacak. Alımlar en geç haziran ayının sonu ile temmuz ayının başlarında yapılacak. Adaylardan kamu personeli seçme sınavına göre elemeler yapılacak. Ancak henüz başvuru sistemi açılmadı. İlerleyen günlerde başvuru sistemi ile ilgili de resmi bir açıklama yapılması beklenmekte. Geçen yıl ki başvurular THY resmi internet sitesi üzerinden yapılmıştı. Bu nedenle bu yıl ki başvurularında THY sitesi üzerinden yapılması oldukça muhtemel.

Türk Hava Yolları özellikle son zamanlarda çok sayıda personeli işe almaktadır. Peki, son zanlarda karşımıza çıkan bu personel alımının genel şartları nelerdir? İşte bu soruya dair ayrıntıların tamamı!

THY Kabin Memurluğu İçin Aranan Genel Şartlar

Türk hava yolları kabin memuru olabilmek için aranan ilk şart adayın T.C. vatandaşlığına sahip olmasıdır. Öte yandan adayların 1 Ocak 1992 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında doğmuş olması gerekmektedir. İlana başvuru yapabilmek için eğitim seviyesinin ise en az lise olması şartı aranmaktadır. Bu meslek dalı için adaylardan boy ve kilo denkliği şartı da aranmaktadır. Kadınların en az 160 cm en fazla 180 cm olması gerekmektedir. Öte yandan erkeklerin ise en az 175 cm boyunca olması gerekmektedir. Son olarak ise THY kabin üniformasında açıkta kalan bölgelerde derin izler, dövme ve yanık gibi lekelerin olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan her aday THY kabin memurluğuna başvuruda bulunabilmektedir.

THY Kabin Memurluğu İçin Aranan Özel Şartlar

THY kabin memurluğu ilanında en çok merak edilen soruların başında mavi kart başvuruları gelmektedir. Mavi kart sahibi olan adaylar da bu ilana başvurabilmektedirler. Öte yandan adaylardan aranan özel şartların başında İngilizce gelmektedir. Adaylardan en az 2 yabancı dil aranmaktadır. Ayrıca en az B1 seviyesinde uluslararası geçerliliğe sahip yabancı dil sertifikası da istenmektedir. Adaylardan aranan diğer özel şartlar ise adli sicil kaydı ve sicil arşiv kaydıdır. Her iki sicil kaydı temiz olan adayların başvuruları kabul edilecektir.