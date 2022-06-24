Tüm çalışanlara 7 bin 500 lira maaş ve 10.000 TL bayram harçlığı bombası! İşte KMC Group iş başvurusu

Tüm çalışanlara 7 bin 500 lira maaş ve 10.000 TL bayram harçlığı bombası! Sosyal medyada dolaşan iddialar vatandaşları oldukça heyecanlandırmaya yetiyor. Bu kapsamda KMC Group isimli firma son günlerde oldukça ön plana çıkmış durumda. Bu firma Temmuz ara zammını beklemeden çalışanlarına yüzde 30 zam yapmış durumda. Ayrıca Kurban Bayramı gelmeden çalışanlarına tam 10 bin TL bayram harçlığı verdi. Sonrasında ise her yerde gündem oldu.

Kayseri’de faaliyet gösteren KMC Group isimli firma çalışanlarını adeta mest etmiş durumda. Kurban Bayramı öncesi tüm şirketlere örnek olması gereken bir olaya imza attı. KMC Group binlerce çalışanına Kurban Bayramı öncesinde coşkuyu verdi. Kurban Bayramı evvel çalışanlarına 10 bin lira bayram harçlığı veren firma, sosyal medyada gündem oldu.

Kayseri’de 1987 senesinde Ziya Eren bağlamında faaliyete başlayan firma metal işleri yapmaktadır.

Maaşlara %33 Zam Müjdesi Verildi

KMC Group ilk olarak maaşlara Temmuz ayı gelmeden en az yüzde 33 oranında zam yaptı. Tüm çalışanlar bu zamdan nasibini aldı. Yapılan bu zamla eş güdümlü en düşük maaş 7.500 ve 8.000 TL arasında oldu.

10 Bin TL Kurban Bayramı Harçlığı Bombası Geldi

Şirket daha öncesinde kimsenin yapmadığı şekilde bayram harçlığı olarak 10 bin TL vereceğini duyurdu. Bu açıklama sonrasında ise sosyal medyada gündeme yarattı. Vatandaşlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda firma hakkında detayları merak ederken, verilen bu harçlığın diğer firmalar tarafından örnek alınması gerektiği belirtildi.

KMC Group İş İlanı Başvuru Formu Araştırılıyor

Bu açıklamaların anında ardından çoğu kişi, KMC Group’a nasıl iş müracaatı yapılacağını öğrenmek amacıyla araştırmalarına başladı. KMC Group kariyer sayfası üzerinden iş müracaatları kabul edilmektedir. Buradaki müracaat formunu doldurarak iş müracaat yapılabilmekte ve açık pozisyon olması halinde da personel alımı bağlamında görüşme yapılmaktadır.