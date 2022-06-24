Tuba Ünsal gözyaşlarına boğuldu! Elisabeth Mas ve Caner Karaloğlu sorusunda hüngür hüngür ağladı

Bir döneme damga vuran Caner Karaloğlu ve Tuba Ünsal aşkı yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Cansu Canan Özgen sunduğu 40 programına konuk olan Tuba Ünsal gözyaşlarına hakim olamadı. Cansu Canan Özgen, Elisabeth Mas ve Caner Karaloğlu sorusunda gözyaşlarına hakim olamadı!

Tuba Ünsal Yuva yıkan kadın oldu mu?

Blutv ekranlarında Cansu Canan Özgen’in sunduğu 40 programına konuk olan Tuba Ünsal sorular karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Cansu Canan Özgen’in sorduğu “Yuva yıkan kadın oldun mu” sorusu üzerine açıklamalar yapan Ünsal hüngür hüngür ağladı.

Tuba Ünsal: kapansın

Kimsenin yuvasını dağıtmadım, kimsenin yuvasını bozmadım. Diğer meslektaşlarım gibi pürüpak bu işten çıkabilirdim. Bana sorduklarında yalan söylemedim, tanıyorum dedim. O yüzden bunlara girmek istemiyorum, bu konular tamamen kapansın, ben olmayan bir şeyi bozmadım diyerek konuyu ağlayarak kapattı.

İşte o anlar

Ne olmuştu?

Tasarımcı Elisabeth Mas’ın boşanmak üzere olduğu eşi Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal yıllar sonra gelen soru karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.