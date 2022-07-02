Tuba Büyüküstün Eski Sevgilisi Umut Evirgen’in Serenay Paylaşımı Sonrası Coştu!

Tuba Büyüküstün eski sevgilisi Umut Evirgen’in Serenay Sarıkaya’a aşk ilan ettiği Instagram paylaşımı sonrası adeta dön de ne kaybettiğine bir bak paylaşımı yaptı.

Tuba Büyüksütün’ün 2017 yılında aşk yaşamaya başladığı işletmeci sevgilisi Umut Evirgen dün yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın doğum gününü instagram’dan kutlayarak aşk ilanı yaptı.

Umut Evirgen’in adı magazin dünyasında ilk kez Tuba Büyüküstün ile yaşadığı aşk sonrası duyulmuştu. İkilinin ayrılığı sonrası Evirgen bir başka güzel oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak bu aşk başlarken Evirgen’in aklının hala Büyüküstün’de olduğu ve bu durum Şenolsun ile arasında krize sebep olduğu iddia edilmişti.

Umut Evirgen’in her fırsatta bayram kutlamalarında bile Büyüküstüne’e mesaj atması son damla olmuş ve Şenolsun, Evirgen’den ayrılmıştı.

Umut Evirgen şimdiler de ise Serenay Sarıkaya aşk yaşamaya başlamıştı. İkili arasında ilk resmi paylaşım yapıldı. Umut Evirgen sosyal medya hesabından Serenay Sarıkaya ile fotoğrafını paylaşarak “İyi doğdun birtanem” diye yazarak aşkını ilan etti.

Bu paylaşım sonrası eski sevgili Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından güzelliğini gözler önüne seren bir video paylaştı. Videoda Büyüküstün’ün neşeli şekilde dans ediyordu. Bu paylaşım sosyal medyada “Eski sevgilim yeni sevgili yapınca umursama seviyem” denilerek paylaşıldı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN ESKİ AŞKINI UNUTAMADI MI?

Tuba Büyüküstün geçtiğimiz günlerde yine Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen haberleri sonrası günlüğünden eski tarihli bir sayfa paylaşmıştı. O tarihlerde Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen sevgiliydi.

O sayfa da “Sevgilim nasıl özlemişim oranda buran olmayı.. Kokunun burnuma dolmasını özlemişim. O aşık olduğum beni güldüren adam artık yok. Belki ben öldürdüm onu belki o gitti. Tek bildiğim o artık buralarda yok” ifadeleri yer alıyordu.