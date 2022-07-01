TRT bugün resmen açıkladı! KPSS şartsız personel alımı başladı! TRT personel alımı başvuru şartları

TRT personel alımı ilanları her daim en fazla takip edilenler arasında yer almaktadır. Bu anlamda TRT kadrolarında çalışmak için KPSS şartı olmadan memur alınacağını resmen açıkladı. Haberimizde TRT’de çalışmak isteyenlerin hangi şartlarda haiz olması gerektiğini açıkladı. Ayrıca TRT personel alımı kadrolarını da belirttik. TRT tarafından personel alımları devam ediyor. TRT Ankara’da çalışmak için personel alınacağını açıkladı. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yapılacak olan personel alımlarında Kurgu Operatörü ve Mix Uzmanı kadroya katılacak.

TRT Personel Alımı Başvuru Şekli

TRT’nin açtığı bu personel alımı ilanına başvuruların hepsi TRT’nin resmi web sitesi üzerinden yapılıyor. kariyer.trt.net.tr sitesine giriş yaparak istediğiniz kadroya başvuru yapabilirsiniz.

TRT Personel Alımı Başvuru Şartları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans mezunu olmak gerekiyor

Ses tasarım ve mix üzerine en az 5 yıl tecrübeli olmak lazım

Izotope RX ses restorasyonu yazılımında ileri seviyede olmak gerekiyor

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek kişiler aranıyor

Yoğun çalışma saatlerine ayak uydurabilecek kişiler ilk tercih

İşin gereğini yerine getirebilmek adına fiziksel, ruhsal ya da akılsal bir hastalığa sahip olmamak lazımdır

Görsel ve işitsel yapılar için altyazı dosyası hazırlayabilecek ve kontrolünü sağlayabilecek kapasite de olmalıdır

Ses ve görüntü konusunda temel bilgilere sahip olmak şarttır

En az orta, tercihen üst düzey İngilizce bilgisine sahip olmak gerekir

Erkek adaylar için zorunlu askerlik hizmetini yapmış olanlar tercih edilecektir.