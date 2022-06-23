Trafikte yaylana yaylana gidin! Benzin yok masraf yok! A101’de elektrikli scooter yok satıyor… Herkesin yakından bildiği gibi benzin fiyatları inanılmaz şekilde artmış durumda. Bir litre benzin 30 TL oldu. Bu anlamda vatandaşlar yeni alternatifler arama yoluna gitti. Bunların başında ise elektrikli scooterlar geliyor. A101 marketlerde satılmaya başlandı bile. Bilindiği gibi bu tarz ürünler kendi mağazalarından daha ucuza A101 marketlerde satılıyor. Vatandaşlar ise ürün gelir gelmez stokları tüketiyor. Benzin fiyatlarına yapılan kallavi zamlar vatandaşların elektrikli scooterlara ilgisini arşa çıkardı. Bu anlamda insanların bir numaralı tercihleri bu scooterlar oldu. özellikle yaz aylarının gelmesiyle elektrikli scooter talebi arzı karşılayamaz hale geldi.

A101 Market Xiaomi Elektrikli Scooter Fiyatları Nedir?

Xiaomi Mi Elektrikli Scooter 1S Fiyatı: 8.999,00 TL’den alabilirsiniz

Xiaomi Elektrikli Scooter 3 Fiyatı: 10.499,00 TL’den satılıyor

Cybersoul X3-Pro Elektrikli Scooter Fiyatı: 7.999,00 TL’den diğer mağazalara göre daha ucuza satılıyor

A101 market online web sitesinden satılan ürünlere anında erişebilirsiniz. Sepete ekleyerek ürünü evinize kargolatma şansınız da bulunuyor.

A101’in Satmakta Olduğu Scooter Hangileri?

1-Xiaomi Mi Elektrikli Scooter 1S

2-Xiaomi Elektrikli Scooter 3

3-Cybersoul X3-Pro Elektrikli Scooter

Cybersoul X3-Pro Elektrikli Scooter Özellikleri Nelerdir?

Motor Gücü 300 W

Taşıma Kapasitesi 110 kg

50 km mesafeye kadar seyahat eder, maksimum hız 25 km/sa

300W güçlü motor, %24 eğim tırmanışı

12000mah Batarya

7 saat Hızlı Şarj

Xiaomi Mi Elektrikli Scooter 1S Özellikleri Nelerdir?

Maks. Hız: 25km/sa (Her mod için maks. hız): Yaya modu: 5km/sa; D: 20km/sa; S: 25km/sa)

Menzil: 30km

Ağırlık:12.5kg

Tırmanma kabiliyeti: 0.14

Fren: E-ABS ve disk freni

Nominal güç: 250W

Maks. Güç: 500W

Xiaomi Elektrikli Scooter 3 Özellikleri nelerdir?

Maks. Hız: 25 km/sa (Her mod için maksimum hız: Yaya modu: 5 km/sa; D: 20 km/sa; S: 25 km/sa)

Menzil: 30 km

Ağırlık: 13,2 kg

Eğim açısı: %16

Frenleme: ABS + arka çift balatalı disk fren

Nominal güç: 300 W

Maks. güç: 600 W

Editörün notu: Haberimizde yer alan görsel A101 marketlerin resmi sitesinden alınmıştır.