Trafik Sigortalarına Devlet Desteği mi Geliyor?

Enflasyonun sürekli olarak artış gösterdiği şu günlerde trafik sigortası ve kasko yapan şirketler de peşpeşe zarar ettiklerini açıkladılar. Genel olarak trafik sigortası primlerinde hasar olması durumunda sigorta şirketlerine düşen maliyeti şu şekilde açıklamak mümkündür. Herhangi bir sigorta şirketi her hangi bir aracın kaza yapması durumunda 100 lira karşılığında 180 liralık hasar primi ödemektedir. Bu durumda da sigorta şirketleri kaza sayısı artmaya başladıkça zararlarının boyutunu da artırmaktadır. Hal böyle olunca sigorta primlerinden de şirketlerin 2022 yılı için ciddi anlamda zarar açıklamaları da doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor.

Sigorta Şirketleri Ne İstiyor?

Sürekli olarak zarar eden sigorta şirketleri bu durumun devam etmesi durumunda zararlarını karşılayamamaktan çekiniyor. Dolayısıyla bu sigorta primlerini daha fazla vatandaşa mal etmek mümkün olmayacağı için devletten en azından 12 – 18 aylık süreç içerisinde geçici destek bekleniyor.

Aslında bu durum son derece makul bir istek olarak ön plana çıkmakta. Çünkü daha önceki dönemlerde bu durumun benzerlerini de sıklıkla yaşadığımızı belirtmek istiyoruz. Her ne kadar sigortacılık kolunda olmasa da diğer iş kollarında buna benzer ödeme seçenekleri ile ilgili detaylı bir devlet desteğinin gündeme gelmesi gibi durumlar ortaya çıkmıştı.

Neden Sadece Trafik Sigortası

Haberlere göz attığımız zaman Türkiye Sigortacılar Birliği hemen hemen tüm taleplerini trafik sigortaları üzerine sunuyor. Peki ama neden trafik sigortası üzerine bu kadar fazla seçenek ön plana çıkıyor. Bunun en temel nedeni ne olabilir?

Bunun tabii ki doğal olarak bazı sonuçları bulunuyor. Şöyle özetlememiz gerekirse;

Avrupa birliği ülkelerinde %10 – %15 arasında olan trafik sigortasının toplam sigorta payı

Amerika’da %8 – Asya ülkelerinde ise %14 ortalamasında iken ülkemizde bu rakam %35’e yaklaşmış durumda!

Başka bir deyiş ile Türkiye’de kesilen her üç sigorta poliçesinden neredeyse bir tanesi trafik sigortası olarak kesiliyor.

Bunun dışında günlük aktif olarak trafikte olan vatandaş sayımızın 25 milyon – trafikle gün içerisinde bir yada birkaç kez içli dışlı olan vatandaş sayımızın ise 60 milyona yakın olduğu düşünülüyor. Hal böyle olunca trafik sigortası son derece önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konu başlığı olarak ön plana çıkıyor.

En Büyük Zararlar Trafik Sigortalarında

Sigorta şirketleri sürekli olarak zarar ediyor. Açıklanan bu üst üste zarar seçenekleri bir araya geldiğinde pek çok sigorta şirketi birikimlerini tüketmeye başladı bile. 2022 yılı içerisinde ülkemizde hizmet sunan 26 sigorta şirketinin tamamının zarar açıkladığını da söylemek mümkün.

Peki ama bunun nedeni ne?

Öncelikle sigorta primleri aydan aya ciddi anlamda eriyor. Başka bir deyiş ile şunu söylemek mümkün: Siz 1. Ayda kestirdiğiniz trafik sigortasının daha ayın yarına gelmeden bile herhangi bir mali değeri kalmıyor. Hal böyle olunca o trafik sigortasını uzun süreli bir şekilde yaptıran kişi de son derece rahat ediyor.

Bu Sorun Nasıl Çözülür

Öncelikle ciddi bir bilgi ile yazımızı noktalandırmak isteriz: O da bazı sigorta şirketlerinin vatandaşlardan aldığı primleri geri ödeyerek, sigortacılık iş ve işlemlerine son vermeyi düşündükleri belirtiliyor. Bu durum şimdilik oldukça uzak bir ihtimal gibi görünüyor olsa da uzun vadede buna benzer önlemlerin sıklıkla alınmak zorunda kaldığını görebiliriz.

Çoğu zaman sigorta şirketlerinden poliçe kestirmek isteyen vatandaşlarında bir hayli uzunca bir süre boyunca bekledikleri duyumları geliyor. Çünkü gerek sigortacılıkta gerekse sigorta şirketlerinin kendisinde çok ciddi bir kaos ortamının olduğu da gelen duyumlar arasında yer alıyor.