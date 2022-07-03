Trabzonspor Trezequet Hayaline Kavuştu

Trabzonspor teknik adamı Abdullah Avcı uzun bir süredir Trezequet’in peşindeydi. Acı için bu isim bir numaralı kanat oyuncu hedeflerinden birisiydi. Trezequet 27 yaşında başarılı bir oyuncu. İlk etapta Trabzonspor tarafından önerilen tavan ücreti de kabul etmiş görünüyor. Aston Villa’da oynamaya devam eden oyuncunun takımı ile de anlaşma sağlandı. Artık yakın bir zaman içerisinde KAP açıklamasının yapılması bekleniyor.

Trezequet zaten Türk takımlarına yabancı bir isim değil. Geçen sezonun bir kısmını Medipol Başakşehir takımında geçirmişti. Ama oyuncunun bonservis hakkı halen Aston Villa’da bulunuyordu. Trabzonspor da oyuncuyu bordo mavili yapmak için bu takımla anlaşmak zorundaydı. Verilen bilgiye göre Aston Villa ve Trabzonspor arasında ilkesel olarak yani prensipte bir anlaşma da sağlandı.

Anlaşma Kaç Yıllık?

Trezequet ve Tranzonspor’un anlaşması dört yıllık bir anlaşma. Ancak futbolda sözleşmeler 3+1 yıl olarak yapılıyor. Oyuncu önce Türkiye’de tamamlanması gereken bütün sağlık kontrollerinden geçecek ve daha sonra kendisi ile bir sözleşme imzalanacak.

Mısırlı bir oyuncu olan Trezequet çok beğenilen bir kanat oyuncusu. Trabzonspor ve Abdullah Avcı’nın kendisini beğendiği ve bir süredir takip ettiği de biliniyordu. Duyulan haberlere göre aralarında çok sıkı bir pazarlık yapılmış. Aston Villa ile de çok sıkı pazarlık yapan bordo mavili takım en son bir buçuk milyonu garanti olmak üzere bir anlaşma yapmayı başarmış.

Anlaşma Kaç Liralık?

Anlaşmanın bir buçuk milyonu garanti olmak üzere ek olarak bonuslarla birlikte arttığı ve yaklaşık 2.2 milyona kadar çıktığı biliniyor. Yani Trabzonspor Mısırlı oyuncu için şartlarını oldukça zorladı ve sonunda onu takımına katmayı başardı. Fırtına lakabıyla bilinen ve hızlı ve dinamik performansıyla çok beğenilen oyuncuyu takımına dahil eden Avcı muradına erdi.

Henüz KAP açıklaması yapılmadı. Ancak büyük ihtimalle o da kısa bir süre içerisinde yapılacak. Açıklamanın ardından da yıldız futbolcu hemen Trabzonspor antrenmanlarına katılmaya başlayacak. Trezequet geçen sezon Medipol Başakşehir forması giyerek tam olarak 13 maça çıkmıştı. 13 maçta toplamda 6 gol attı ve de 4 assistliği de bulunuyor.

Trezequet Kimdir?

Mısırlı bir milli futbolcu olan Trezequet’in asıl ismi Mahmud Ahmed İbrahim Hasan’dır. 1994 doğumlu olan oyuncunun ilk takımı Mısırlı El Ehli takımıdır. Bu takımda 2012 yılında oynamaya başlayan Trezequet, 1.80 boyunda ve 77 kilo ağırlığında. Medipol Başakşehr takımında orta saha oyuncusu olarak başarılı bir performans sergileyen oyuncu Anderlecht, Kasımpaşa, Mouscron ve son olarak Başakşehir’de de oynamıştır.

Ama devre arasında farklı bir anlaşma yapılmış ve oyuncu Aston Villa’ya kiralanmıştır. Ardından Trabzonspor oyuncunun peşine düşer ve nihayet artık takıma dahil edilir. Çok zorlu pazarlıkların ardından oyuncu şu an Trabzonspor takımına katılmış sayılabilir. Ama tabi resmi olarak KAP açıklamasının da yapılması gerekiyor.

Fırtına Lakaplı Futbolcu!

Süper Lig’in dikkat çeken oyuncularından birisi olan Trezequet’in lakabı Fırtına. Trabzonspor şu an hızlı bir şekilde kadrosunu yeniden yapılandırma çalışması içerisine girmiş bulunuyor. Abdullah Avcı yeniden kadro oluşturma çabasını devam ettirirken Trezequet’i uzun zaman önce gözüne kestirmişti. Ligin iddialı takımlarından olan Trabzonspor hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da büyük başarılara imza atmak istiyor.

Transfer çalışmalarına ağırlık veren takım, beşinci olarak kadrosuna Trezequet’i katmış görünüyor. Söylenenlere göre bu haber artık neredeyse kesinleşti ve aralarında imza atılması ve KAP açıklaması için ramak kaldı. Takımdan ayrılan Nwakaeme’nin yerini doldurmak için de Trezequet ve Aston Villa ile sıkı bile pazarlığa oturdu ve sonunda başarılı oldu.