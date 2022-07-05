Tozlu Yaka Reytingleri Silip Süpürdü!

Fox Tv’nin yeni gençlik suç drama dizisi Tozlu Yaka ikinci bölümüyle reytingleri adeta sildi süpürdü!

Başrollerinde genç isimlerin yer aldığı kadrosunda Emre Kınay, Dolunay Soysert gibi isimlerin yer aldığı Tozlu Yaka dizisinin 2. bölümü dün akşam seyirci karşısına çıktı.

İlk bölümüyle merak uyandıran dizi ikinci bölümüyle yine adından söz ettirdi. Tozlu Yaka dizisi ikinci bölümü ile dün akşam reytinglerde zirvede yer alarak yaz dizileri arasında bu senenin en yüksek oranlarını alan dizilerinden oldu.

Tozlu Yaka adlı suç draması gençlik dizisi bu yaz aylarında dahi ekranlarda drama görmek isteyen Türk halkını sevindirdi.

Geçtiğimiz kış sezonun hukuk suç dramalarını gençlik dizisiyle birleştiren ortaya Güneşi Beklerken karışımı bir dizi olarak bu yaz bolca göreceğimiz suç gençlik dramasından biri de Tozlu Yaka’ydı.

Kaan Miraç Sezen, Can Bartu Aslan, Serra Pirinç, Durukan Çelikkaya, Ulvi Kahyaoğlu, Ecem Çalhan, Çağla Şimşek gibi genç isimlerin yer aldığı Tozlu Yaka dizisi ikinci bölümüyle adından söz ettirdi.

Dizi ikinci bölümündeki heyecanlı sahneleri ile seyirciyi kendisine çekmeyi başarsa da ilerleyen bölümlerde kısır döngüye gireceği aşikar görünüyor.

Ancak dizi dün akşam aldığı reytinglerle kış sezonuna bilet almaya göz kırptı. Tozlu Yaka dizisi hem Ab’de hem Total’de birinci oldu ve 4’lü oranlarla bu yazın en iyi reytinglerini alan dizilerden biri oldu.