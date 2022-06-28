Tozlu Yaka Ilk Bölüm Reytingleri Kaçıncı Oldu? 27 Haziran 2022 Pazartesi Reyting Sonuçları

Fox TV’nin yeni dizisi Tozlu Yaka ilk bölümü ile ekranlara geldi!

Genç oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yeni lise yaz dizisi Tozlu Yaka ilk bölümü ile seyirciden geçer not aldı.

Şimdi merak edilen soru Tozlu Yaka dizisi tuttu mu? Tozlu Yaka dizisi ilk bölümü reytinglerde kaçıncı oldu? Dün aksam 27 Haziran 2022 reyting sonuçları?

Genç oyuncuların yer aldığı kadrosunda Emre Kınay ve Dolunay Sosyert’in de yer aldığı Tozlu Yaka dizisi ilk bölümü yayınlandı.

Bu sene yaz dizisi modası lise suç zengin fakir çatışması. Onlardan biri de Tozlu Yaka.

Tozlu Yaka ilk bölüm heyecanla izlendi ve reytinglerde kanalın yüzünü güldüren bir oran aldı.

Tozlu Yaka da Emre Kınay faktörü diziyi Güneşi Beklerken dizisine benzetti. Tabi daha birde Star Tv de yeni başlayacak olan Duy Beni dizisi de aynı konu diyebiliriz.

Peki Tozlu Yaka reytinglerde kaçıncı oldu? Dizi ilk bölümü ile iyi oranlar aldı. Ozellikle Atv de Sevmek Zamanı dizisinin aşırı ağır tempoda gitmesi seyiriciyi Tozlu Yaka’ya geçirdi.

27 Haziran 2022 reyting sonuçları:

Tozlu Yaka dizisi ilk bölümü ile 3lü oranlar alarak iyi bir reyting elde etti. Dizi reyting sıralamasında 3. oldu.

Dün akşamın hem Total hem AB de birincisi Survivor oldu.

Sevmek Zamanı dizisi Total de 5. AB de 12. Sırada yer alabildi.