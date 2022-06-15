Tozlu Yaka Gümbür Gümbür Geliyor

Fox Tv’nin yaz ekranları için hazırlandığı dizilerden birisi de Tozluyaka adlı dizi. Bu kelimenin ne anlama geldiği ve sır gibi saklanan dizinin konusu nihayet belli oldu. Dizinin tanıtım fotoğraflarından birisinde Tozluyaka tabelası görülüyor. Yani Tozluyaka aslında bir semt ismiymiş. Peki Tozluyaka semtinin isminden çıkan bu dizide ne anlatılıyor? Öncelikle tam bir gençlik dizisi olduğunu belirtelim. Diğer yaz dizilerinden farklı olarak biraz da gerilim dozu yüksek bir dizi.

Gençlerin Çatışması

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki hem kadrosu hem de konusu itibariyle Tozluyaka tam bir gençlik dizisi. Aralarında Tayanç Ayaydın, Emre Kınay, Nur Sayar ve Dolunay Soysert’in d eyer aldığı dizinin kadrosunda geri kalan isimleri çoğu genç.

Tozluyaka bir gençlik dizisi ve konusu da bir lisede geçiyor. Bu lisedeki gençlerin bir kısmı oldukça zengin ve üst sınıftan. Bir kısmı ise tanıtımda afişini gördüğümüz Tozluyaka semtinden yani ekonomik olarak gerdi kalmış bir semtten geliyor. Yani dizinin asıl konusu öğrenciler arasındaki sınıf çatışmaları. Zengin ve fakir öğrenciler arasında yaşanan sorunların çözümü ise aşkta bitiyor.

Konu Biraz Tanıdık

Tozluyaka dizisinin konusu duyulunca hemen başka diziler akla geliyor. Mesela bu dizide de başrollerden birisi olan Emre Kınay daha önceden benzer konulu Güneşi Beklerken dizisinde de başrollerden birisiydi. Ancak tanıtım ve fragmanlardan hemen sonra sosyal medyada çoğu kişi bu diziyi özellikle Kardeşlerim dizisine benzetti. Hatta aralarında aşırı bir benzerlik olduğu iddia edildi.

Lise Romantizmi

Yaz ekranlarında genelde romantik komedi dizileri izlenir. Genel olarak herkesin rahatlamasını sağlayan komedi dizileri bu yaz da göreceğimiz yapımlar arasında. Bir gençlik dizisi olunca geçlerin aşk hikayesi de öne çıkıyor tabi ki. Ancak bu dizi için romantik komedi demek biraz zor olabilir. Çünkü dizi aynı zamanda bazı dram ve hatta korku öğreleri de taşıyor.

Kardeşlerim ve Tozluyaka

Korku öğeleri taşıması Tozluyaka dizisini bir noktada benzer dizilerden ayırabilir. Ancak yine de dizinin en çok benzetildiği dizi Kardeşlerim oldu. Hattadizinin ilk tanıtıldığı fotoğraflar da Kardeşlerim dizisindeki karakterlere çok benzetildi. Öyle ki dizideki liselilerin okul forması da oldukça benziyor. Ama tabi pek çok okulun benzer bir formayı kullandığı düşünülürse bu tür benzerlikler iki dizinin de aynı olacağı sonucunu doğurmaz. Tozluyaka dizisinin senaryosu ve hikayesi izlenme oranlarında belirleyici olacak. Ayrıca senaryosuyla Kardeşlerim dizisinden çok daha farklı bir yapım da ortaya çıkabilir.

Aşk Bütün Farkları Aşar mı?

Aşkın sınıf farklarının üstünde olup olmadığı sorusu pek çok dizi ve filmde sorgulandı. Tozluyaka da benzer bir konu üzerinden ilerleyecek. İsminden anlaşıldığı kadarıyla Tozluyaka maddi durumu çok da iyi olmayan insanların oturduğu bir semt. Buradan liseye gidenler ve diğer semtlerden gidenler arasındaki farkların dizinin konusu için belirleyici olacağı düşünülüyor.

Tozluyaka Başrolleri

Tozluyaka dizisinin başrol oyuncuları oldukça genç iki oyuncu. Kadın başrolde daha önce Nilsu Berfin Aktaş ve erkek oyuncu olarak da Burak Dakak isimleri geçiyordu. Ancak her iki oyuncunun da programı değişince başroller de değişmek zorunda kaldı. Şimdiki kadrod başrol oyuncuları Ecem Çalhan ve Kaan Miraç Sezen yer alacak. Serra Pirinç, Kadim Yaşar, Nebil Sayın, Çağla Şimşek ve Ulvi Kahyaoğlu da kadroda yer alan diğer isimler arasında. bakalım daha ilk bölümü ekrana gelmeyen Tozluyaka dizisini yaz aylarında nasıl bir reyting bekliyor. Yaz dizileri arasında isminden söz ettirmesi belli bir izleyici kitlesini kendisine çakmesine bağlı.