Tozlu Yaka Dizisiyle Fox TV gündemi Tam 12’den Vurdu!

Son birkaç sezonda da art arda diziler çekip olabilecek en hızlı şekilde yayından kaldıran ve bu konuda elinden birinciliği bırakmayan Fox TV, oluşan bu kötü imajına karşın yeni dizi ‘Tozlu Yaka’ için çok iyi bir sınav verdi. Güçlü ve yepyeni oyuncuları kadrosunda barındırıyor. Bir gençlik dramasını anlatarak öne çıkan ‘Tozlu Yaka’ dizisinin ilk bölümü tüm dizi severlerin sıralamasında üçüncülük kazanmış olması önemli başarı gibi gözüküyor. ‘Tozlu Yaka’ dizisi her Pazartesi akşamı yayınlanacak en başarılı yapımlardan biri haline gelip öne çıkacak gibi görünüyor.

Bu yaz döneminde yayınlanacak yaz dizileri arasında şu ana değin en iyi çıkışı sergiledi. ‘Tozlu Yaka’ dizisi seyircilerin çok yoğun olduğu kış döneminde bile pek çok yapımın elde edemediği ortalamaya aşırı yakın oranlara sahip oldu. Üstelik bu reytingleri genel olarak yaz döneminde almak o kadar da kolay bir durum değildir.

Fakat hem sosyal medya desteği ile hem de Fox TV’nin başarılı tanıtım stratejisi ile yayınlanan bu dizi fazlaca ilgiyi üzerinde topladı. ‘Tozlu Yaka’ dizisinin ilk bölümünü çokça beğenilmesi ile birlikte hikâyenin farklı karakterler açısından derin bir tarafının bulunması dikkat çekti. Sosyal medyada ortaya çıkan güçlü bir etkileşimin oluşması, yayınlanan bu yeni diziyi öne çıkartan sebepler arasında.

Dolunay Soysert, Nur Yazar, Tayanç Ayaydın, Emre Kınay, Nebil Sayın ve Kadim Yaşar gibi birbirinden iddialı ve güçlü isimlerin bir araya toplandı.

Tozlu Yaka Oyuncular Sayesinde De Büyük Başarı Elde Edecek Gibi

Genel olarak genç oyuncuların öne çıktığı ve ilerleyen haftalarda da buna benzer başarılar elde etmesi bekleniyor. ‘Tozlu Yaka’ dizisi dizi sevenlerin hazırladığı ekran sınavında çok iyi bir reyting elde ederek ekranlarda yerini aldı.

Hikâyede buluna karakterlerden’ Vefa’nın esrarengiz ölümü ile beraber sırlarla dolu bir yaşama ayak basan Ali ve arkadaşlarının yaşamları tek gecede değişiyor. ‘Tozlu Yaka’ dizisinde bu aralar çokça karşımıza çıkan adalete olan inanç teması tekrardan ortaya konuldu. Adaletten ümidini kesip kendilerine denk düşmeyeceğine inandıkları anda ortaya çıktılar.

Yaşanan mucizeler ile gençler arkadaşlarının esrarengiz ölümüne sebebiyet veren suçluları bulmak için kolları sıvadılar. Heyecanlı ve merak uyandırıcı bir hikâyeye sahip olan ‘Tozlu Yaka’ dizisi artık her Pazartesi akşamı yayınlanacak. Diğer yapımlardan daha farklı bir yapım izlemek isteyen seyircileri Fox TV ekranına çağırıyor. İkinci bölümünün 4 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanması beklenen ‘Tozlu Yaka’ dizisi tekrardan heyecanlı anlar ile dolu olacak.

NTC Medya imzalı ‘Tozlu Yaka’ dizisini merakla bekleyen çok geniş bir izleyici kitlesi bulunmakta. Dizinin yayınlanan fragmanları sayesinde ilgi bir anda en üst seviyeye çıktı. Oluşan bu yapımın etkileyici bir dram projesi oldu. Ve genç yeteneklerin kendilerini gösterebilecekleri bir yapım haline gelmesi, seyircileri kendine bağladı. Fakat hikâyenin omurgası konumunda elbette tecrübeli İsimler de yer alacak. Ama dizinin öncelikle afişine bakıldığı zaman dizide genç isimlerin daha çok öne çıkartıldığı görülüyor. Şimdiden bu genç isimlerin hayat vereceği karakterlerin yaşam hikâyeleri merak konusu olmuş durumda.

Çıkar Çıkmaz Gündem Olan Dizi! Tozlu Yaka

Dizide öğrencilerin hayatlarındaki sınıf farkına rağmen umutlarını kaybetmemeleri ve aralarındaki dostluğu katbekat arttırma hikâyeleri dizinin asıl konusunu oluşturacak.

Dizi, Ali ve arkadaşlarının tek gecede hayatlarının değişmesini ve bu yolda mucizelerle karşılaşıp yeni umutlara yelken açmalarını konu alıyor. Dostluğun, inancın ve adaletin anlatıldığı bu dizide izleyenleri merak ve gizem duygusu da ele geçiriyor.