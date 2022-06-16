Tozlu Yaka Dizisi Konusu Ne? Oyuncuları Kim? Ne Zaman Başlıyor? Uyarlama Mı?

Fox Tv’nin yeni gençlik dizisi Tozlu Yaka’nın tanıtım fragmanı yayınlandı! Peki Tozlu Yaka dizisi konusu ne?

Yeni dizi Tozlu Yaka tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz dikkat çekti. İzleyiciler Tozlu Yaka dizisi konusu ne merak merak etmeye başladı.

Bu yaz ekranlarda gençlik dizileri boy gösterecek gibi duruyor! Önce Star Tv’de Duy Beni şimdi de merakla beklenen Tozlu Yaka dizisi. Peki Tozlu Yaka dizisi konusu ne? Tozlu Yaka dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Tozlu Yaka dizisi ne zaman başlıyor!

Yapımcılığını NTC Medyanın üstlendiği yeni gençlik draması Tozlu Yaka dizisi ilk tanıtımı ile görücüye çıktı!

Fox Tv’de yayınlanacan dizi ilk görünümü ile Güneşin Kızları dizisini hatırlattı. Dizide zengin fakir çatışmasının yaşandığı bir gençlik draması izleyeceğiz.

No name genç oyuncuların çoğunlukla yer aldığı Tozlu Yaka dizisinde Emre Kınay ve Dolunay Soysert gibi oyuncular da yer alıyor.

Tozlu Yaka dizisinin oyuncu kadrosunda Çağla Şimşek, Tayanç Ayaydın, Dolunay Soysert, Emre Kınay, Kadim Yaşar, Can Bartu Aslan, Serra Pirinç, Nebil Sayın, Nur Yazar gibi isimler yer alıyor.