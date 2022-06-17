Toyota fena düşürdü! Satışlara yansıdı! Corolla, Yaris ve Yeni Camry fiyatları güncellendi… Türkiye’de oldukça fazla satan markalardan biri olan Japon Toyota için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Pandemi etkisiyle satışları bir önceki seneye oranla düşmüş durumda. Ülkemizde ise Toyota satışları normal seyrinde devam ediyor. Ülkemizde en fazla satan model olan Corolla ise liderliği kimseye bırakmıyor. Ayrıca Yaris ve lüks segmentte olan Camry fiyatlarını da sayfamızda verdik.

Toyota Corolla güncel fiyatları

Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel: 488.500 Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S Benzin Otomatik: 510.000 Toyota Corolla 1.5 Dream Benzin Manuel: 540.150 Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S Benzin Otomatik: 561.700 Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S Benzin Otomatik: 597.400 Toyota Corolla 1.5 Flame X Pack Multidrive S Benzin Otomatik: 630.650 Toyota Corolla 1.5 Passion X Pack Multidrive S Benzin Otomatik: 682.450

Toyota Yaris güncel fiyatları

Toyota Yaris 1.0 Vision Benzin 434.550

Toyota Yaris 1.5 Dream Multdrive S Benzin Otomatik 516.150 Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multdrive S Benzin Otomatik 547.950 Toyota Yaris 1.5 Flame Multdrive S Benzin Otomatik 556.750 Toyota Yaris 1.5 Flame X-Pack Multdrive S Benzin Otomatik 579.100

Toyota Camry güncel fiyatları

Toyota Camry 2.5 Hybrid Passion e-CVT Otomatik 1.774.800 Toyota Camry 2.5 Hybrid Passion e-CVT Otomatik 1.994.100

Toyota’nın Japonya içi satışları yüzde 16,8 düşüşle 103 bin 143’e, deniz aşırı satışlar ise yüzde 10,2 düşüşle 660 bin 565’e geriledi.

Toyota’nın aynı dönem araç üretimi de ülke içi yüzde 9, Japonya dışı yüzde 9,1 düşüş kaydetti.

Firmadan oluşturulan bildirimde “Hem Kovid-19 hem de parça tedarikine yönelik şartlar belirsizliğini koruyor, etkinin en aza indirilmesi amacıyla bütün çabayı sarf ediyoruz.” değerlendirmesine yer verildi.

Editörün notu: Toyota fiyat listesi firmanın kendi internet sitesi üzerinden alınmıştır