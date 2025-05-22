TOKİ’den Yozgat’a Ev Müjdesi: Aylık 7.500 TL Taksitle Konut Fırsatı

Yozgat’ta ev sahibi olmayı hayal eden dar gelirli vatandaşlara müjde geldi. TOKİ, yeni sosyal konut kampanyası kapsamında 1+1 daireleri uygun taksitlerle satışa sunacak.

Cumhurbaşkanlığı Açıkladı: Sosyal Konut Seferberliği Başladı

Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan yeni sosyal konut kampanyasıyla birlikte, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye genelinde harekete geçti. 81 ilde olduğu gibi Yozgat’ta da 1+1 formatında yeni konutlar inşa edilecek. Bu projeyle, özellikle dar gelirli vatandaşlar düşük maliyetlerle ev sahibi olabilecek.

Düşük Gelirlilere Özel: 1+1 Konutlar Geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında, bu kez daha küçük ve ekonomik konutlara odaklanılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamasına göre, yeni projede 3+1 konutlar yer almayacak. Yerine, yaşam alanı ihtiyacını karşılayan ama daha ulaşılabilir olan 1+1 ve 2+1 daireler yapılacak.

Yılmaz, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Daha kompakt yaşam alanlarıyla maliyetleri düşürdük. TOKİ aracılığıyla vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmayı hedefliyoruz.”

Yozgat’ta Aylık 7.500 TL Taksitle Ev Sahibi Olunabilecek

Yozgat’ta inşa edilecek yeni sosyal konutlar, özellikle kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek. Aylık 7.500 TL taksitle sunulacak bu evler, dar gelirli aileler için önemli bir fırsat yaratıyor. TOKİ, ödeme planlarını da gelir düzeyine göre esnek hale getirmeyi planlıyor.

Kimler Başvurabilecek? İşte Şartlar

TOKİ’nin 2025 konut projesine başvuru yapmak isteyen vatandaşların bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Başvuru koşulları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmamak

Aile gelirinin belirli bir seviyenin altında olması

Bu şartları taşıyan Yozgatlılar, belirtilen tarihlerde başvuru yapabilecek.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Projeye başvuruların 2025 yılı sonunda e-Devlet üzerinden alınması planlanıyor. Başvuru süreci, tarih detayları ve diğer bilgiler için TOKİ’nin resmi web sitesi düzenli olarak takip edilmeli.